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الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
https://sputnikarabic.ae/20230414/الإذاعة-الجزائرية-وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-الجزائر-السبت-1075932170.html
الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
أعلنت الإذاعة الحكومية بالجزائر، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T22:55+0000
2023-04-14T22:59+0000
الجزائر
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وأفادت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.وأمس الجمعة، قالت صحيفة "الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-الخارجية-السوري-يعتزم-زيارة-الجزائر-وتونس-1075865359.html
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الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت

22:55 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 22:59 GMT 14.04.2023)
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أعلنت الإذاعة الحكومية بالجزائر، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية.
وأفادت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.
وأمس الجمعة، قالت صحيفة "الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.
ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة الجزائر وتونس
أمس, 11:20 GMT
وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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