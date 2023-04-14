https://sputnikarabic.ae/20230414/الإذاعة-الجزائرية-وزير-الخارجية-السوري-يصل-إلى-الجزائر-السبت-1075932170.html
الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
أعلنت الإذاعة الحكومية بالجزائر، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T22:55+0000
2023-04-14T22:55+0000
2023-04-14T22:59+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/02/1064556966_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_490e960a750bd5fee9cd17ccf19f5126.jpg
وأفادت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.وأمس الجمعة، قالت صحيفة "الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
https://sputnikarabic.ae/20230413/وزير-الخارجية-السوري-يعتزم-زيارة-الجزائر-وتونس-1075865359.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/02/1064556966_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_66c266da061d1f0e80bb3caa4491614f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الإذاعة الجزائرية: وزير الخارجية السوري يصل إلى الجزائر السبت
22:55 GMT 14.04.2023 (تم التحديث: 22:59 GMT 14.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت الإذاعة الحكومية بالجزائر، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيصل إلى الجزائر اليوم السبت، في زيارة رسمية.
وأفادت الإذاعة بأن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد.
وأمس الجمعة، قالت صحيفة "الوطن" السورية إنه من المنتظر خلال الجولة العربية للمقداد، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات السياسية على الساحة العربية.
ومن المرجح أن يتم خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية
في تونس والجزائر، حيث تأتي هذه الزيارات في سياق اتصالات عربية لتطبيع العلاقات مع دمشق، وتمكين سوريا من استعادة مقعدها في الجامعة العربية.
وأعلنت الجمهورية العربية السورية إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق، جاء ذلك في بيان مشترك للدولتين، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السورية "سانا".