https://sputnikarabic.ae/20230414/ترامب-يتنبأ-بأن-يكون-الاقتصاد-والدولار-الهزيمة-الأكبر-لأمريكا-1075931776.html
ترامب يتنبأ بأن يكون الاقتصاد والدولار الهزيمة الأكبر لأمريكا
ترامب يتنبأ بأن يكون الاقتصاد والدولار الهزيمة الأكبر لأمريكا
توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، هزيمة ثقيلة للاقتصاد الأمريكي والدولار في أكثر من 200 عاماً. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T22:28+0000
2023-04-14T22:28+0000
2023-04-14T22:28+0000
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وقال ترامب في منتدى الجمعية الوطنية لرابطة القناصة في ولاية إنديانا. وقد تم بث الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية: "عملتنا تُدمر، وسنصبح قريبًا غير قادرين على الاستمرار كمعيار عالمي. ستكون هذه هزيمتنا الأشد في 200 عاماً. كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره قبل عدة سنوات، ولكنه يحدث أمام أعينكم الآن".وأكد ترامب أن اقتصاد الولايات المتحدة يتعرض للتدمير، وأن التضخم في البلاد غير مسيطر عليه، وأن الدول الغير ودية تحيط بالولايات المتحدة من الخارج. "وقال ترامب: "روسيا تتحالف مع الصين، وهذا أمر لا يمكن تصوره. والمملكة العربية السعودية، بلد رائع، تتحالف مع إيران. الصين وروسيا، إيران وكوريا الشمالية يشكلون تحالفات مدمرة".وأضاف ترامب: ووعد ترامب بعدم السماح بوجود مشاكل في قيادة الولايات المتحدة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024."وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن بأنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-معدلات-التضخم-تسبب-شعورا-بانعدام-الأمن-الاقتصادي-لدى-الأمريكيين-1068112758.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, خطط ترامب, الاقتصاد الأمريكي, أخبار الاقتصاد الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, خطط ترامب, الاقتصاد الأمريكي, أخبار الاقتصاد الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يتنبأ بأن يكون الاقتصاد والدولار الهزيمة الأكبر لأمريكا
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توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، هزيمة ثقيلة للاقتصاد الأمريكي والدولار في أكثر من 200 عاماً.
وقال ترامب في منتدى الجمعية الوطنية لرابطة القناصة في ولاية إنديانا. وقد تم بث الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية: "عملتنا تُدمر، وسنصبح قريبًا غير قادرين على الاستمرار كمعيار عالمي. ستكون هذه هزيمتنا الأشد في 200 عاماً. كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره قبل عدة سنوات، ولكنه يحدث أمام أعينكم الآن".
22 سبتمبر 2022, 19:44 GMT
وأكد ترامب أن اقتصاد الولايات المتحدة يتعرض للتدمير، وأن التضخم في البلاد غير مسيطر عليه
، وأن الدول الغير ودية تحيط بالولايات المتحدة من الخارج. "
وقال ترامب: "روسيا تتحالف مع الصين، وهذا أمر لا يمكن تصوره. والمملكة العربية السعودية، بلد رائع، تتحالف مع إيران. الصين وروسيا، إيران وكوريا الشمالية يشكلون تحالفات مدمرة".
"روسيا تنضم إلى تحالف مع الصين، وهذا أمر غير ممكن. والمملكة العربية السعودية، شعب رائع، تنضم إلى تحالف مع إيران. والصين-روسيا، إيران-كوريا الشمالية تشكل تحالفات مدمرة".
ووعد ترامب بعدم السماح بوجود مشاكل في قيادة الولايات المتحدة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024."
وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024
، في حين صرح بايدن بأنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.