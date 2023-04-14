عربي
https://sputnikarabic.ae/20230414/ترامب-يتنبأ-بأن-يكون-الاقتصاد-والدولار-الهزيمة-الأكبر-لأمريكا-1075931776.html
ترامب يتنبأ بأن يكون الاقتصاد والدولار الهزيمة الأكبر لأمريكا
ترامب يتنبأ بأن يكون الاقتصاد والدولار الهزيمة الأكبر لأمريكا
توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، هزيمة ثقيلة للاقتصاد الأمريكي والدولار في أكثر من 200 عاماً. 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T22:28+0000
2023-04-14T22:28+0000
ترامب
خطط ترامب
الاقتصاد الأمريكي
أخبار الاقتصاد الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b2d686a4610c611943366155ec9bfe1e.jpg
وقال ترامب في منتدى الجمعية الوطنية لرابطة القناصة في ولاية إنديانا. وقد تم بث الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية: "عملتنا تُدمر، وسنصبح قريبًا غير قادرين على الاستمرار كمعيار عالمي. ستكون هذه هزيمتنا الأشد في 200 عاماً. كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره قبل عدة سنوات، ولكنه يحدث أمام أعينكم الآن".وأكد ترامب أن اقتصاد الولايات المتحدة يتعرض للتدمير، وأن التضخم في البلاد غير مسيطر عليه، وأن الدول الغير ودية تحيط بالولايات المتحدة من الخارج. "وقال ترامب: "روسيا تتحالف مع الصين، وهذا أمر لا يمكن تصوره. والمملكة العربية السعودية، بلد رائع، تتحالف مع إيران. الصين وروسيا، إيران وكوريا الشمالية يشكلون تحالفات مدمرة".وأضاف ترامب: ووعد ترامب بعدم السماح بوجود مشاكل في قيادة الولايات المتحدة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024."وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن بأنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-معدلات-التضخم-تسبب-شعورا-بانعدام-الأمن-الاقتصادي-لدى-الأمريكيين-1068112758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072826788_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_e27def4b6a1dea418de3e28ddfb3d467.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ترامب, خطط ترامب, الاقتصاد الأمريكي, أخبار الاقتصاد الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, خطط ترامب, الاقتصاد الأمريكي, أخبار الاقتصاد الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يتنبأ بأن يكون الاقتصاد والدولار الهزيمة الأكبر لأمريكا

22:28 GMT 14.04.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبرTelegram
توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، هزيمة ثقيلة للاقتصاد الأمريكي والدولار في أكثر من 200 عاماً.
وقال ترامب في منتدى الجمعية الوطنية لرابطة القناصة في ولاية إنديانا. وقد تم بث الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية: "عملتنا تُدمر، وسنصبح قريبًا غير قادرين على الاستمرار كمعيار عالمي. ستكون هذه هزيمتنا الأشد في 200 عاماً. كان ذلك أمرًا لا يمكن تصوره قبل عدة سنوات، ولكنه يحدث أمام أعينكم الآن".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
وزيرة الخزانة الأمريكية: معدلات التضخم تسبب شعورا بانعدام الأمن الاقتصادي لدى الأمريكيين
22 سبتمبر 2022, 19:44 GMT
وأكد ترامب أن اقتصاد الولايات المتحدة يتعرض للتدمير، وأن التضخم في البلاد غير مسيطر عليه، وأن الدول الغير ودية تحيط بالولايات المتحدة من الخارج. "
وقال ترامب: "روسيا تتحالف مع الصين، وهذا أمر لا يمكن تصوره. والمملكة العربية السعودية، بلد رائع، تتحالف مع إيران. الصين وروسيا، إيران وكوريا الشمالية يشكلون تحالفات مدمرة".
وأضاف ترامب:
"روسيا تنضم إلى تحالف مع الصين، وهذا أمر غير ممكن. والمملكة العربية السعودية، شعب رائع، تنضم إلى تحالف مع إيران. والصين-روسيا، إيران-كوريا الشمالية تشكل تحالفات مدمرة".
ووعد ترامب بعدم السماح بوجود مشاكل في قيادة الولايات المتحدة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024."
وقد أعلن ترامب بالفعل ترشحه لعام 2024، في حين صرح بايدن بأنه يعتزم الترشح ولكنه لم يكن جاهزاً بعد للإعلان رسمياً عن خططه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала