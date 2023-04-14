https://sputnikarabic.ae/20230414/جنرال-تركي-متقاعد-أوكرانيا-تعرض-تركيا-للخطر-بمطالبة-الناتو-تأمين-البحر-الأسود-1075921266.html

جنرال تركي متقاعد: أوكرانيا تعرض تركيا للخطر بمطالبة الناتو "تأمين البحر الأسود"

جنرال تركي متقاعد: أوكرانيا تعرض تركيا للخطر بمطالبة الناتو "تأمين البحر الأسود"

حذر الجنرال التركي المتقاعد، أردوغان قره قوش، اليوم الجمعة، أوكرانيا من تعريض سيادة واستقلال تركيا للخطر، من خلال مطالبتها حلف الشمال الأطلسي "الناتو" بتأمين... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T15:49+0000

2023-04-14T15:49+0000

2023-04-14T15:49+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال قره قوش لوكالة "سبوتنيك": "تواصل تركيا موقفها الحيادي حيال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتبذل جهوداً لإحلال السلام في المنطقة، كما عليها الالتزام باتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق، التي تضمن سيادتها".وحذر الجنرال التركي أوكرانيا، بالقول: "على أوكرانيا أخذ وضع تركيا بالاعتبار قبل المطالبة من الناتو بتأمين البحر الأسود، حيث تساهم أنقرة بتصدير القمح الأوكراني، كما تبذل جهداً من أجل المفاوضات بين كييف وموسكو وتحقيق المصالحة والسلام بينهما، لذا عليها عدم الإدلاء بتصريحات قد تعرض تركيا للخطر".ونوه قره قوش، إلى أن "هدف الولايات المتحدة الأمريكية ليس مساعدة أوكرانيا وإنما نشر قواتها البحرية في البحر الأسود".وتابع: "لا تستطيع القوات البحرية التابعة للناتو أن تصمد في البحر الأسود دون التفوق الجوي في المنطقة، وهذا يجب تأمينه من قبل تركيا التي تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويدها بمقاتلات إف - 16".وأوضح: "الموافقة على نشر قوات أجنبية في البحر الأسود يعني إلغاء اتفاقية مونترو، ومن غير الممكن أن توافق أنقرة على إلغاء هذه الاتفاقية التي تضمن سيادتها واستقلالها".من جانبه، أكد اللواء التركي المتقاعد، بيازيد قره تاش، أن دمج أنظمة الدفاعات الجوية والصاروخية الأوكرانية مع تلك التابعة لأعضاء حلف الشمال الأطلسي، أمر غير قابل للتحقيق تقنياً، نظرا لعدم عضوية كييف في الحلف.وقال قره تاش لوكالة "سبوتنيك": "عرض أوكرانيا دمج دفاعاتها الجوية والصاروخية مع نظام الناتو لا يمكن تحقيقه لسببين، أولاً أوكرانيا ليست دولة عضو في الحلف، ثانياً أي دفاعات جوية وصاروخية ستدمج مع أنظمة الدول الأعضاء في الحلف في الوقت الذي انهارت فيه كل البنى التحتية في البلاد".وأكد أن "العروض التي تقدمها كييف للناتو غير قابلة للتطبيق تقنياً في المرحلة الحالية".واستبعد قره تاش احتمال "إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على أية خطوة تؤدي إلى مواجهة مع روسيا في البحر الأسود، لأن هذا قد يدخلها في مأزق كبير، إلا أنها يمكن أن تستخدم أدواتها في المنطقة مثل جورجيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا، وأن تضغط عليهم لدفعهم إلى مثل هذه المواجهة، كما أنها قد تتجنب في هذه المرحلة مثل هذه الخطوات لأنها قد تعتبر بمثابة إعلان عن الحرب".

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