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مجلس التعاون الخليجي يناقش عودة سوريا للجامعة العربية
مجلس التعاون الخليجي يناقش عودة سوريا للجامعة العربية
اجتمع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، في مدينة جدة للتشاور حول احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية على خلفية عودة... 14.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-14T20:29+0000
2023-04-14T20:29+0000
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وحضر الاجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن إلى جانب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي حسبما ذكرته قناة الإخبارية السعودية.ووصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في 12 نيسان/ أبريل، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعودة اللاجئين.وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد اندلاع النزاع المسلح في البلاد، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من دمشق.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي يناقش عودة سوريا للجامعة العربية

20:29 GMT 14.04.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
© Photo / Arab League
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اجتمع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، في مدينة جدة للتشاور حول احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية على خلفية عودة العلاقات.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن إلى جانب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي حسبما ذكرته قناة الإخبارية السعودية.
ووصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في 12 نيسان/ أبريل، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعودة اللاجئين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في محافظة جدة.
وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد اندلاع النزاع المسلح في البلاد، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من دمشق.
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