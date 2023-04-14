مجلس التعاون الخليجي يناقش عودة سوريا للجامعة العربية
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
© Photo / Arab League
اجتمع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، في مدينة جدة للتشاور حول احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية على خلفية عودة العلاقات.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية العراق ومصر والأردن إلى جانب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي حسبما ذكرته قناة الإخبارية السعودية.
ووصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في 12 نيسان/ أبريل، إلى مدينة جدة السعودية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب السعودي حول جهود حل الأزمة السورية وعودة اللاجئين.
- وصول وزراء خارجية #مصر #قطر #الكويت #عمان #العراق #الأردن #البحرين والمستشار لرئيس دولة #الإمارات لمدينة #جدة اليوم للاجتماع لوضع الترتيبات لعودة #سوريا إلى الجامعة العربية قبل مؤتمر القمة العربية في شهر مايو القادم في #الرياض برئاسة #السعودية.#السعودية_تعيد_سوريا_للحضن_العربي— فهد العطاوي (@RangerF15) April 14, 2023
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وزير الخارجية والمغتربين السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في محافظة جدة.
عودة #سوريا إلى الجامعة العربية تتصدّر اجتماعاً وزارياً في #جدّة.. هل حُسمت هذه العودة؟— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 14, 2023
شاركونا آرائكم وتابعونا في حلقة جديدة من #غرفة_الأخبار مع #مهند_الخطيب@KhatibSKY pic.twitter.com/cPSG2bxck2
وتم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد اندلاع النزاع المسلح في البلاد، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من دمشق.