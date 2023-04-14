https://sputnikarabic.ae/20230414/هجوم-إلكتروني-على-مواقع-لمكاتب-البريد-والبنوك-في-إسرائيل-1075903433.html

هجوم إلكتروني على مواقع لمكاتب البريد والبنوك في إسرائيل

هجوم إلكتروني على مواقع لمكاتب البريد والبنوك في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بتعرض مواقع إلكترونية لمكاتب البريد والبنوك الإسرائيلية لهجوم إلكتروني. 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T11:28+0000

2023-04-14T11:28+0000

2023-04-14T11:28+0000

إسرائيل

إيران

آخر أخبار القدس الأن

أخبار فلسطين اليوم

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg

وذكرت القناة العبرية الـ 12، ظهر اليوم الجمعة، أن مجموعات هاكرز تسمى "أنونيموس سودان" قد نفذت هجمات إلكترونية ضد مواقع بعض البنوك ومكاتب البريد في إسرائيل، منها بنوك رئيسية.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه من بين البنوك الرئيسة التي تعرضت للهجوم الإلكتروني بنك مزراحي وبنك ديسكونت وبنك لئومي وبنك القدس، وأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية.وفي تلميح لمسؤولية إيران عن الهجمات الإلكترونية لمواقع بنوك ومكاتب بريد إسرائيلية، أوضحت القناة العبرية أن تلك الهجمات تتزامن مع الاحتفالات بيوم القدس العالمي، حيث خرجت مسيرات حاشدة في العاصمة طهران وألف مدينة إيرانية أخرى احتفالا بهذا اليوم.وأشارت القناة إلى أن بعض المستخدمين قد أكدوا صعوبة التوصل إلى المواقع الإلكترونية للبنوك، خاصة بنكي مزراحي والقدس، وأنه من المحتمل أن يكون هذا الإغلاق ناتج عن هجوم إلكتروني خارجي، ولا يوجد خوف حاليا من تسريب معلومات العملاء.ونقلت القناة على لسان أوشر آشور، مدير شبكة الإنترنت في شركة "أورن إسرائيل" والمستشار الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن بعض الجماعات المعادية لإسرائيل قد تستغل يوم القدس العالمي لمهاجمة أهداف مالية.وكانت مسيرات "يوم القدس العالمي" قد انطلقت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران.وذكرت وكالة إرنا، اليوم الجمعة، أن المسيرات جاءت تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.ورفع المشاركون في المسيرات الحاشدة لافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الإسرائيلية، فضلا عن نشرهم ورفعهم صورا لـ"القدس الشريف" وقتلى جبهة المقاومة، بالإضافة إلى أعلام فلسطين.ومن المقرر أن تتجه المسيرات الإيرانية نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة، حيث تجري مراسم "يوم القدس العالمي"، وهي المراسم التي تشهد إلقاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيانات، في وقت شوهدت مشاركة ملحوظة في مسيرات هذا العام من قبل الفتيان والشباب الذين رددوا الأناشيد في هذه المناسبة.

https://sputnikarabic.ae/20230308/بينها-دول-خليجية-إعلام-شركة-إسرائيلية-تطور-أنظمة-تجسس-وتصدرها-لدول-أجنبية-1074488918.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, إيران, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار