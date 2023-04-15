https://sputnikarabic.ae/20230415/البيان-الختامي-للاجتماع-التشاوري-في-السعودية-إدانة-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-المسجد-الأقصى-1075933157.html

البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

أدان البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، بمدينة جدة السعودية، صباح اليوم السبت، الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T00:18+0000

2023-04-15T00:18+0000

2023-04-15T00:27+0000

المسجد الأقصى

السعودية

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101909/22/1019092274_0:174:3892:2363_1920x0_80_0_0_d38a9ae85622126bdc93860e919cb44f.jpg

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم، بيانا في ختام الاجتماع التشاوري، تناول القضية الفلسطينية وأكد مركزيتها وأولويتها، وأدان الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.كما أدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وأكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وعلى أنه مكان عبادة خالص للمسلمين.وأكد البيان على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة المخولة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم شؤونه، وأن أي تدخلات تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى تعتبر غير قانونية.كما أعرب البيان عن استنكاره للاعتداءات الإرهابية في المنطقة وأكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.وختم البيان بالتأكيد على استمرار التعاون والتشاور بين الدول المشاركة في الاجتماع التشاوري لدعم القضايا المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة العربية.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20230409/مئات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1075706013.html

https://sputnikarabic.ae/20230409/السلطة-الفلسطينية-المسجد-الأقصى-حق-خالص-للمسلمين-وحدهم-1075701120.html

السعودية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المسجد الأقصى, السعودية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم العربي