https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئاسة-التركية-السويد-ستتاح-لها-الفرصة-للانضمام-إلى-الناتو-فقط-بعد-تلبية-مطالب-تركيا-1075938610.html

الرئاسة التركية: السويد ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى "الناتو" فقط بعد تلبية مطالب تركيا

الرئاسة التركية: السويد ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى "الناتو" فقط بعد تلبية مطالب تركيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن السويد ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى "الناتو" فقط إذا أوفت تركيا بالمطلب الأساسي المتمثل في مكافحة الأنشطة... 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T08:14+0000

2023-04-15T08:14+0000

2023-04-15T08:14+0000

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وقال قالين عبر قناة "تي في 100": "فيما يتعلق بمسألة عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، فإننا نلتزم بمعايير موضوعية، وأن مطلبنا الرئيسي هو محاربة الإرهاب، وفي حال تلبية هذا المطلب فقط، ستتمكن السويد من الانضمام إلى الناتو".وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع على مفاوضات انضمام السويد إلى "الناتو"، بأن أنقرة تخطط لإجراء مفاوضات نشطة مع ستوكهولم بشأن عضوية السويد في الحلف بعد الانتخابات التركية، ربما في أوائل يونيو/ حزيران المقبل.وفي العام الماضي 2022، تقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية "الناتو"، بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، كذلك فعلت فنلندا والسويد، مع الإشارة إلى أن فنلندا انضمت بالفعل إلى التحالف رسميا في وقت سابق من الشهر الجاري.وقال مسؤولون إن الأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قدم الشهر الماضي للدول الأعضاء ورقة اقتراح توضح العروض "العملية والسياسية" لكييف، وشمل ذلك اقتراحا بإعلان جديد حول علاقة أوكرانيا مع "الناتو"، بناءً على بيان عام 2008.

https://sputnikarabic.ae/20230414/جنرال-تركي-متقاعد-أوكرانيا-تعرض-تركيا-للخطر-بمطالبة-الناتو-تأمين-البحر-الأسود-1075921266.html

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