https://sputnikarabic.ae/20230415/الرئيس-الإماراتي-يستقبل-نظيره-البرازيلي-ويبحثان-العلاقات-الثنائية-والتطورات-الإقليمية-والدولية-1075963726.html
الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره البرازيلي ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره البرازيلي ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
استقبل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، وأجريا جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T20:17+0000
2023-04-15T20:17+0000
2023-04-15T20:17+0000
العالم العربي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار البرازيل
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وأفادت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الإماراتي قد أعرب عن تطلعه لأن تشكل زيارة لولا دا سيلفا لأبوظبي، التي تعد الأولى بعد توليه مهامه الرئاسية، دفعة قوية لمسار العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.وأشار محمد بن زايد إلى أن تلك الزيارة تجسد حرص البرازيل على تعزيز التعاون مع المنطقة عامة ودولة الإمارات بشكل خاص، مستعرضًا مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية إلى جانب مجالات التكنولوجيا والعمل البيئي والتغير المناخي.وتبادل الجانبان الإماراتي والبرازيلي وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق اللازم لدعم السلام والاستقرار في العالم، خاصة في ظل عضوية الدولتين الحالية في مجلس الأمن الدولي.وناقشت المباحثات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى التطرق لسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وضرورة تكثيف العمل الجماعي الدولي والتضامن لمواجهة خطر التغير المناخي.ومن ناحيته، عبر الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لصاحب للرئيس الإماراتي لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سعادته بزيارة الإمارات للمرة الثانية مستذكرا زيارته الأولى قبل 20 عاما.وقال لولا دا سيلفا:وأضاف الرئيس البرازيلي أن بلاده والإمارات عنصران فاعلان في منطقتيهما وتؤمنان بأهمية الحوار والتوافق في الوصول إلى الحلول لمختلف القضايا.وشهد محمد بن زايد ولولا دا سيلفا خلال اللقاء تبادل عدد من مذكرات التفاهم، إضافة إلى بيان مشترك في مجال العمل المناخي.
https://sputnikarabic.ae/20221101/محمد-بن-زايد-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-لولا-دا-سيلفا-ويهنئه--بفوزه-برئاسة-البرازيل-1069709251.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار البرازيل
العالم العربي, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار البرازيل
الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره البرازيلي ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
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استقبل الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، وأجريا جلسة محادثات رسمية تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وأفادت صحيفة
البيان، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الإماراتي قد أعرب عن تطلعه لأن تشكل زيارة لولا دا سيلفا لأبوظبي، التي تعد الأولى بعد توليه مهامه الرئاسية، دفعة قوية لمسار العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشار محمد بن زايد إلى أن تلك الزيارة تجسد حرص البرازيل على تعزيز التعاون مع المنطقة عامة ودولة الإمارات بشكل خاص، مستعرضًا مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة الجوانب الاقتصادية والتجارية إلى جانب مجالات التكنولوجيا والعمل البيئي والتغير المناخي.
وتبادل الجانبان الإماراتي والبرازيلي وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتنسيق اللازم لدعم السلام والاستقرار في العالم، خاصة في ظل عضوية الدولتين الحالية في مجلس الأمن الدولي.
وناقشت المباحثات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى التطرق لسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وضرورة تكثيف العمل الجماعي الدولي والتضامن لمواجهة خطر التغير المناخي.
ومن ناحيته، عبر الرئيس البرازيلي
عن شكره وتقديره لصاحب للرئيس الإماراتي لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سعادته بزيارة الإمارات للمرة الثانية مستذكرا زيارته الأولى قبل 20 عاما.
إن الشراكة بين البلدين قوية ومتنوعة في العديد من المجالات أهمها التكنولوجيا والعلوم والابتكار والبنية التحتية، وحريصون على تعزيز المصالح المشتركة مع الإمارات وتحقيق الأهداف المرجوة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأضاف الرئيس البرازيلي
أن بلاده والإمارات عنصران فاعلان في منطقتيهما وتؤمنان بأهمية الحوار والتوافق في الوصول إلى الحلول لمختلف القضايا.
وشهد محمد بن زايد ولولا دا سيلفا خلال اللقاء تبادل عدد من مذكرات التفاهم، إضافة إلى بيان مشترك في مجال العمل المناخي.