https://sputnikarabic.ae/20230415/رئيس-وزراء-اليابان-يقرر-عقد-ثلاثة-فعاليات-عامة-عقب-تفجيرات-واكاياما-1075935501.html
رئيس وزراء اليابان يقرر عقد ثلاثة فعاليات عامة عقب انفجار واكاياما
رئيس وزراء اليابان يقرر عقد ثلاثة فعاليات عامة عقب انفجار واكاياما
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، نقلاً عن مصادر في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قرر عقد ثلاثة فعاليات عامة يوم... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T04:28+0000
2023-04-15T04:28+0000
2023-04-15T05:00+0000
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فوميو كيشيدا
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، في وقت سابق من اليوم، أن صوت انفجار عالي الشدة سُمع في مكان إلقاء كيشيدا خطاباً عاماً في واكاياما صباح السبت. وتم إجلاء رئيس الوزراء ولم يصب بأذى، وتم اعتقال شخص واحد.وأفادت "كيودو" بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد الحادث، وأن كيشيدا قام في البداية بإلغاء خطابه العام في واكاياما.في وقت لاحق من يوم السبت، ذكرت "كيودو" أن رئيس الوزراء غادر مقر شرطة واكاياما الرئيسي وكان يخطط لإلقاء خطاب عام في مدينة واكاياما ثم خطابين آخرين في تشيبا.
https://sputnikarabic.ae/20230415/لحظة-اعتقال-المشتبه-به-في-التفجيرات-قرب-موقع-إلقاء-رئيس-وزراء-اليابان-خطابه-1075935219.html
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أخبار اليابان, العالم, فوميو كيشيدا, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, العالم, فوميو كيشيدا, أخبار العالم الآن
رئيس وزراء اليابان يقرر عقد ثلاثة فعاليات عامة عقب انفجار واكاياما
04:28 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، نقلاً عن مصادر في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قرر عقد ثلاثة فعاليات عامة يوم السبت، على الرغم من الحادث في واكاياما.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، في وقت سابق من اليوم، أن صوت انفجار عالي الشدة سُمع في مكان إلقاء كيشيدا خطاباً عاماً
في واكاياما صباح السبت. وتم إجلاء رئيس الوزراء ولم يصب بأذى، وتم اعتقال شخص واحد.
وأفادت "كيودو" بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد الحادث، وأن كيشيدا قام في البداية بإلغاء خطابه العام في واكاياما.
في وقت لاحق من يوم السبت، ذكرت "كيودو" أن رئيس الوزراء غادر مقر شرطة واكاياما الرئيسي وكان يخطط لإلقاء خطاب عام في مدينة واكاياما ثم خطابين آخرين في تشيبا.