ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

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اشتباكات عنيفة هزت السودان، اليوم السبت، اندلعت بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع.
12:28 GMT 15.04.2023
نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع
12:27 GMT 15.04.2023
جامعة الدول العربية تشجب اللجوء إلى السلاح في السودان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
12:25 GMT 15.04.2023
قطر تدعو لوقف القتال فورا في السودان
12:23 GMT 15.04.2023
السعودية تدعو القادة السودانيين إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس
12:21 GMT 15.04.2023
دقلو: البرهان أجبرنا على القتال والمعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة
12:21 GMT 15.04.2023
البرهان: كل المرافق الاستراتيجية من القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي تحت سيطرة الجيش.
12:17 GMT 15.04.2023
12:16 GMT 15.04.2023
الجيش السوداني: عناصر من قوات الدعم السريع تسللت إلى مطار الخرطوم اليوم وحرقت طائرات مدينة إحداها تابعة للخطوط السعودية
12:14 GMT 15.04.2023
القوات الجوية السودانية تشن هجمات ضد قوات الدعم السريع
12:10 GMT 15.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، في الوقت الذي أبدينا فيه الموافقة على خفض التصعيد
12:09 GMT 15.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: نحاول السيطرة على المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهدافنا من خلالها
12:07 GMT 15.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: نسيطر على الوضع تماما والمعارك الحالية ستحسم خلال الأيام المقبلة
12:04 GMT 15.04.2023
أثار الاشتباكات داخل مطار الخرطوم
12:01 GMT 15.04.2023
11:56 GMT 15.04.2023
11:55 GMT 15.04.2023
في حين طالبت مصر جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة أنها تراقب الأوضاع بقلق بالغ.
11:54 GMT 15.04.2023
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أنها تراقب ما يجري في الخرطوم والمناطق الأخرى، التي تدور فيها اشتباكات.
11:54 GMT 15.04.2023
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بعض اللاعبين ربما يحاولون عرقلة التقدم في السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال.
11:53 GMT 15.04.2023
11:52 GMT 15.04.2023
واعتبر أن الأمر بات "في غاية الخطورة"، داعياً كبار القادة إلى وقف القتال.