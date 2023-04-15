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https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع
اشتباكات عنيفة هزت السودان، اليوم السبت، اندلعت بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T11:30+0000
2023-04-15T12:15+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

11:30 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 15.04.2023)
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اشتباكات عنيفة هزت السودان، اليوم السبت، اندلعت بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي قد تدخل البلاد في أتون الصراع.
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12:28 GMT 15.04.2023
نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع
12:27 GMT 15.04.2023
جامعة الدول العربية تشجب اللجوء إلى السلاح في السودان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار
12:25 GMT 15.04.2023
قطر تدعو لوقف القتال فورا في السودان
12:23 GMT 15.04.2023
السعودية تدعو القادة السودانيين إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس
12:21 GMT 15.04.2023
دقلو: البرهان أجبرنا على القتال والمعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة
12:21 GMT 15.04.2023
البرهان: كل المرافق الاستراتيجية من القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي تحت سيطرة الجيش.
12:17 GMT 15.04.2023
12:16 GMT 15.04.2023
الجيش السوداني: عناصر من قوات الدعم السريع تسللت إلى مطار الخرطوم اليوم وحرقت طائرات مدينة إحداها تابعة للخطوط السعودية
12:14 GMT 15.04.2023
القوات الجوية السودانية تشن هجمات ضد قوات الدعم السريع
12:10 GMT 15.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: الجيش السوداني أعلن الحرب قبل أيام في اجتماع القيادة، في الوقت الذي أبدينا فيه الموافقة على خفض التصعيد
12:09 GMT 15.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: نحاول السيطرة على المطارات لأن الجيش السوداني يحاول استهدافنا من خلالها
12:07 GMT 15.04.2023
قائد قوات الدعم السريع: نسيطر على الوضع تماما والمعارك الحالية ستحسم خلال الأيام المقبلة
12:04 GMT 15.04.2023
أثار الاشتباكات داخل مطار الخرطوم
12:01 GMT 15.04.2023
11:56 GMT 15.04.2023
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على الاشتباكات في السودان
11:27 GMT
11:55 GMT 15.04.2023
في حين طالبت مصر جميع الأطراف في السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة أنها تراقب الأوضاع بقلق بالغ.
11:54 GMT 15.04.2023
من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أنها تراقب ما يجري في الخرطوم والمناطق الأخرى، التي تدور فيها اشتباكات.
11:54 GMT 15.04.2023
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بعض اللاعبين ربما يحاولون عرقلة التقدم في السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال.
11:53 GMT 15.04.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
سفير أمريكا في الخرطوم يحتمي داخل السفارة مع فريقه بعد اشتباكات قوات الدعم السريع والجيش السوداني
10:25 GMT
11:52 GMT 15.04.2023
واعتبر أن الأمر بات "في غاية الخطورة"، داعياً كبار القادة إلى وقف القتال.
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