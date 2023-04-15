https://sputnikarabic.ae/20230415/مصر-والسعودية-تدعوان-إلى-اجتماع-عاجل-للجامعة-العربية-الأحد-لبحث-الوضع-في-السودان-1075966104.html
مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية الأحد لبحث الوضع في السودان
مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية الأحد لبحث الوضع في السودان
دعت مصر والسعودية، مساء السبت، إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الأحد، لبحث الوضع بالسودان، جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه... 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T22:17+0000
2023-04-15T22:17+0000
2023-04-15T22:17+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع
الجيش السوداني
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان إن "مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الأحد، لبحث الوضع في السودان"، دون تفاصيل أكثر.وذكر البيان، إن إحدى نقاط النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية تنص على أنه يمكن عقد اجتماع استثنائي بناءً على طلب دولتين عضوين.في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش النظامي بمهاجمة قاعدتها في العاصمة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة".
https://sputnikarabic.ae/20230415/السيسي-يعرب-عن-قلقه-من-الأوضاع-بالسودان-ويدعو-لتغليب-لغة-الحوار-1075964810.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع, الجيش السوداني
مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية الأحد لبحث الوضع في السودان
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دعت مصر والسعودية، مساء السبت، إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الأحد، لبحث الوضع بالسودان، جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه الخارجية المصرية في بيان.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان إن "مصر والسعودية تدعوان
إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الأحد، لبحث الوضع في السودان"، دون تفاصيل أكثر.
وذكر البيان، إن إحدى نقاط النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية تنص على أنه يمكن عقد اجتماع استثنائي بناءً على طلب دولتين عضوين.
في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي
في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش النظامي بمهاجمة قاعدتها في العاصمة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة".