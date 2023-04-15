https://sputnikarabic.ae/20230415/مصدر-طبي-لـ-سبوتنيك-مقتل-6-مدنيين-إثر-اشتباكات-الدعم-السريع-والجيش-في-مدينة-أم-درمان-السودانية-1075958779.html

مصدر طبي لـ "سبوتنيك": مقتل 6 مدنيين إثر اشتباكات "الدعم السريع" والجيش في مدينة أم درمان السودانية

مصدر طبي لـ "سبوتنيك": مقتل 6 مدنيين إثر اشتباكات "الدعم السريع" والجيش في مدينة أم درمان السودانية

قُتل 6 مدنيين، اليوم السبت، إثر الاشتباكات المسلحة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني في مدينة أم درمان السودانية، حسبما أوضح مصدر طبي. 15.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-15T16:05+0000

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الخرطوم- سبوتنيك. وقال مدير مشرحة مستشفى أم درمان جمال يوسف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "استقبلنا 6 قتلى مدنيين جراء إطلاق النار ببن الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء مدينة أم درمان"، غربي العاصمة الخرطوم.في سياق متصل، أفادت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) في بيان عبر فيسبوك، بوقوع "عدد كبير جدا من الشهداء والمصابين من قبل المدنيين جاري حصرهم".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، ومناطق أخرى.وأوضح الجيش أن الاشتباكات الآن تدور بين قواته المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية.في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا في الخرطوم، مستعملاً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.وأعلنت السيطرة على القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، فضلا عن السيطرة على عدة مواقع في الولايات.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

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