https://sputnikarabic.ae/20230415/-الجيش-السوداني-قوات-الدعم-حاولت-مهاجمة-مواقعنا-ونحن-نتصدى-لها-1075940076.html
الجيش السوداني: قوات الدعم تهاجم مواقعنا في الخرطوم ومناطق أخرى ونحن نتصدى لها
الجيش السوداني: قوات الدعم تهاجم مواقعنا في الخرطوم ومناطق أخرى ونحن نتصدى لها
قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع هاجمت معسكرات الجيش في الخرطوم ومناطق أخرى، ما استلزم الرد عليها. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T09:10+0000
2023-04-15T09:10+0000
2023-04-15T09:31+0000
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_0:186:2904:1820_1920x0_80_0_0_59d74a1f8ba90aeed3181e5d22c0762d.jpg
ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصدر بالجيش السوداني، قوله إن القوات تتعامل مع هجوم شنته قوات الدعم السريع على القيادة العامة للاستيلاء عليها.وأضاف أن المعارك تدور حاليا في مطار الخرطوم الدولي بعد محاولة الدعم السريع السيطرة عليه.وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع أصبحت متمردة على الدولة ونتعامل معها على هذا الأساس".ويؤكد شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على تخوم القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.وتشهد العاصمة السودانية انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-اشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-1075938479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_312:0:2904:1944_1920x0_80_0_0_879aeddadd9bfe6b576af6a2e4af41d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني: قوات الدعم تهاجم مواقعنا في الخرطوم ومناطق أخرى ونحن نتصدى لها
09:10 GMT 15.04.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 15.04.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع هاجمت معسكرات الجيش في الخرطوم ومناطق أخرى، ما استلزم الرد عليها.
ونقلت
قناة "الجزيرة"، عن مصدر بالجيش السوداني، قوله إن القوات تتعامل مع هجوم شنته قوات الدعم السريع على القيادة العامة للاستيلاء عليها.
وأضاف أن المعارك تدور حاليا في مطار الخرطوم الدولي بعد محاولة الدعم السريع السيطرة عليه.
وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع
أصبحت متمردة على الدولة ونتعامل معها على هذا الأساس".
ويؤكد شهود عيان، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على تخوم القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وتشهد العاصمة السودانية انتشارا واسعا جدا لقوات الأمن السودانية، إضافة إلى تحريك عدد من الدبابات والمدرعات.
وفي غضون ذلك، أغلقت آليات الجيش السوداني الجسور والأنفاق في الخرطوم إضافة إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون القومي بأم درمان.
وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".