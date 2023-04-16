https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الإسرائيلي-يمدد-فرض-قيود-على-المجال-الجوي-شمالي-البلاد-1075985473.html

الجيش الإسرائيلي يمدد فرض قيود على المجال الجوي شمالي البلاد

الجيش الإسرائيلي يمدد فرض قيود على المجال الجوي شمالي البلاد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد القيود المفروضة على المجال الجوي، قرب الحدود اللبنانية لمدة 24 ساعة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T15:50+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد فترة القيود المفروضة على المجال الجوي شمالي البلاد، قرب الحدود اللبنانية ليوم آخر.وأكدت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن هذا التمديد يعني أنه محظور على الطيارين المدنيين الإسرائيليين، الطيران من مسافة تقل عن 6 كيلومترات من الحدود اللبنانية.وأكدت القناة أنه تم منح طائرات رش المبيدات خيار الطيران في المنطقة نفسها، ولكن على ارتفاع منخفض فقط، موضحة أن القيود المشابهة التي كانت مفروضة على الحدود الشمالية مع سوريا والجنوبية مع قطاع غزة انتهت.ويشار إلى أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة، يوم الجمعة الماضية.وقالت "القناة 11" الإسرائيلية إنه "تقرر إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة للرحلات الجوية المدنية، خوفًا من تصعيد أمني واسع النطاق حتى يوم الأحد".وأضافت القناة أنه "تم توزيع إشعار للطيارين من قبل سلطة المطارات، وفي هذه المرحلة سيكون منع الطيران قرب الحدود ساري المفعول حتى الساعة 19:30 من يوم الأحد المقبل".ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس المحتلة ومحيطه، وأدت أعمال العنف الإسرائيلية إلى هجمات صاروخية انتقامية، وعمليات شنّها مقاتلو المقاومة الفلسطينية.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة وسوريا على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، فيما ردت الأخيرة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لـ"حماس" في صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي