https://sputnikarabic.ae/20230416/حزب-الله-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-أنه-يخشى-المواجهة-معنا-1075983462.html

"حزب الله": الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يخشى المواجهة معنا

"حزب الله": الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يخشى المواجهة معنا

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، نبيل قاووق، اليوم الأحد، إن التحولات في المنطقة تشدد الخناق على العدو الإسرائيلي الذي يعيش اليوم حالة قلق ورعب. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T14:50+0000

2023-04-16T14:50+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، عن الشيخ نبيل قاووق، أن "العدو الإسرائيلي بات محاصرا بالجبهات والساحات المسلحة بالصواريخ، ومحاصرا بمعادلة الحاج قاسم سليماني".وأوضح قاووق أن الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قد عمل على تقوية المقاومة في العراق وسوريا واليمن وغزة ولبنان، من أجل أن "تتمكن تلك المقاومة من امتلاك ترسانة صاروخية مدمرة تطال كل شبر على امتداد الكيان الإسرائيلي".وأضاف المسؤول في "حزب الله" اللبناني أن التقارب الخليجي مع كل من سوريا وإيران واليمن والعراق يعني نجاح محور المقاومة بوجه عام في تحقيق معادلات سياسية وميدانية جديدة غيرت وجه المنطقة.وأكد الشيخ نبيل قاووق، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تتحطم أمام صخرة معادلات المقاومة، وجيش العدو يعترف أنه يخشى المواجهة مع "حزب الله"، وحكومة العدو تعتبر أن أهم نجاحاتها في الأسبوع الماضي أنها استطاعت أن تحيد "حزب الله" عن الحرب".ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أطلق، أمس الأول (الجمعة)، قنابل الصوت والدخان على مجموعة من اللبنانيين تجمعوا في المنطقة الحدودية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح في رأسه.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم تسجيل اضطرابات على الحدود اللبنانية، قرب موقع تسيبورين (عباد)، على خلفية الاحتفال بيوم القدس". وأضافت أن "عشرات اللبنانيين وصلوا إلى السياج الحدودي ورشقوا الجانب الإسرائيلي بالحجارة".وتابعت الصحيفة: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإجراءات تفريق المظاهرات التي تضمنت قنابل الغاز والصوت".من جانبها، قالت قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" اللبناني، إن الجيش الإسرائيلي "اعتدى بالقنابل الصوتية والدخانية على مجموعة من سائقي الدراجات النارية، كانوا في مسير عند موقع العباد الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ما أدى إلى حالات اختناق وإصابة أحدهم بجروح في رأسه".يشار إلى أن يوم القدس العالمي مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام.وكانت "فصائل الثورة الفلسطينية" في لبنان وفصائل "المقاومة" في المخيمات، قد نظمت، يوم الجمعة، مسيرات في عدة مخيمات إحياء ليوم القدس العالمي، أبرزها في مخيم البداوي شمالي لبنان، مخيم برج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك.

https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-مواطنا-اقترب-من-السياج-الحدودي-مع-لبنان-1075979685.html

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