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https://sputnikarabic.ae/20230416/بوتين-يحيي-قداس-عيد-الفصح-في-كاتدرائية-المسيح-المخلص-بموسكو-1075967439.html
بوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
بوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شعائر وقداس عيد الفصح (أحد القيامة) في كاتدرائية المسيح المخلص بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T00:43+0000
2023-04-16T00:43+0000
فلاديمير بوتين
عيد الفصح
كنيسة
روسيا
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وكما في السنوات السابقة وقف إلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سابيانن.ويحتفل الرئيس الروسي تقليديا بعيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث يقود القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.وفي صباح الأحد، يقام القداس في العديد من الكنائس، وفي المساء – صلاة قصيرة أخرى، ويستمر الاحتفال بعيد الفصح طوال الأسبوع بعد 16 أبريل/نيسان - ويطلق عليه اسم "النور"، ويقام في الكنائس صلوات احتفالية مع قداس كل يوم.وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في عام 2023، بعيد الفصح في 16 أبريل/نيسان الجاري.
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فلاديمير بوتين, عيد الفصح, كنيسة, روسيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
فلاديمير بوتين, عيد الفصح, كنيسة, روسيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

بوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو

00:43 GMT 16.04.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو 16 أبريل/نيسان
بوتين يحيي قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو 16 أبريل/نيسان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شعائر وقداس عيد الفصح (أحد القيامة) في كاتدرائية المسيح المخلص بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وكما في السنوات السابقة وقف إلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سابيانن.
ويحتفل الرئيس الروسي تقليديا بعيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث يقود القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.
ويبدأ القداس في عيد الفصح في الكنائس قبل 30-45 دقيقة من منتصف الليل، وفي منتصف الليل يتم إجراء موكب، وبعد ذلك - صلاة عيد الفصح والقداس الإلهي.
وفي صباح الأحد، يقام القداس في العديد من الكنائس، وفي المساء – صلاة قصيرة أخرى، ويستمر الاحتفال بعيد الفصح طوال الأسبوع بعد 16 أبريل/نيسان - ويطلق عليه اسم "النور"، ويقام في الكنائس صلوات احتفالية مع قداس كل يوم.
وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في عام 2023، بعيد الفصح في 16 أبريل/نيسان الجاري.
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