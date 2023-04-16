https://sputnikarabic.ae/20230416/صندوق-النقد-الدولي-بعض-الدول-الأفريقية-معرضة-لخطر-التخلف-عن-سداد-ديونها-1075979833.html
صندوق النقد الدولي: بعض الدول الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها
صندوق النقد الدولي: بعض الدول الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها
أكد صندوق النقد الدولي أن أزمة التمويل تعرّض التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية للخطر، ودعا إلى زيادة الدعم الدولي لتلك الدول بصورة كبيرة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T13:11+0000
2023-04-16T13:11+0000
2023-04-16T13:11+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".وتابع: "نحتاج للتأكد من أن موارد تلك الدول سيتم استخدامها لدعم التنمية بدلا من استخدامها لخدمة ديون غير مستدامة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود إطار دين سيادي أكثر كفاءة وفعالية.وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن بعض الدول الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة.وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، من تراجع معدلات النمو للعام الثاني على التوالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب انكماش النمو في الاقتصادات الرئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/وكالة-صندوق-النقد-ينتظر-إصلاحات-من-مصر-قبل-صرف-الشريحة-الثانية-من-قرضه-1075975708.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار العالم العربي, صندوق النقد الدولي, الأخبار
اقتصاد, العالم, أخبار العالم العربي, صندوق النقد الدولي, الأخبار
صندوق النقد الدولي: بعض الدول الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها
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أكد صندوق النقد الدولي أن أزمة التمويل تعرّض التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية للخطر، ودعا إلى زيادة الدعم الدولي لتلك الدول بصورة كبيرة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، اليوم الأحد، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال سيلاسي إنه يجب إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة في الدول الأفريقية.
وتابع: "نحتاج للتأكد من أن موارد تلك الدول سيتم استخدامها لدعم التنمية
بدلا من استخدامها لخدمة ديون غير مستدامة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لوجود إطار دين سيادي أكثر كفاءة وفعالية.
وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي أن بعض الدول الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة.
وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، من تراجع معدلات النمو للعام الثاني على التوالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب انكماش النمو في الاقتصادات الرئيسية
.