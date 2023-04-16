https://sputnikarabic.ae/20230416/قوات-الدعم-السريع-السودانية-تنفي-مقتل-قائديها-شمالي-وغربي-دارفور-1075972569.html

قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها شمالي وغربي دارفور

قوات الدعم السريع السودانية تنفي مقتل قائديها شمالي وغربي دارفور

نفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، مقتل قائديها شمالي وغربي إقليم دارفور. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T09:45+0000

2023-04-16T09:45+0000

2023-04-16T09:46+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073135134_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a2ff40b7a93fbd8449cafefd6007b47.jpg

ونشرت القوات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، نفت من خلالها ما يشاع حول قائديها، شمالي وغربي دارفور.وأكد قوات الدعم السريع أن "القائدين في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسيهما على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة".وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-قواعد-ومقرات-قوات-الدعم-السريع-في-7-مدن-1075971973.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار