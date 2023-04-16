https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-قواعد-ومقرات-قوات-الدعم-السريع-في-7-مدن-1075971973.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن
الجيش السوداني يعلن السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T08:53+0000
2023-04-16T08:53+0000
2023-04-16T08:53+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2821989b67358f2f9a37ccea3d1249a7.jpg
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/البرهان-يتابع-عمليات-الاشتباك-بين-الجيش-وقوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-فيديو-1075951116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a0541632eb8b57efd1065da2db57d049.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".
وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني
تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.
واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.
يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".