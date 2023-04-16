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https://sputnikarabic.ae/20230416/قيادة-المنطقة-الغربية-بالجيش-السوداني-تعلن-انضمامها-لقوات-الدعم-السريع-1075991609.html
قيادة المنطقة الغربية في الجيش السوداني تعلن انضمامها لقوات الدعم السريع
قيادة المنطقة الغربية في الجيش السوداني تعلن انضمامها لقوات الدعم السريع
أعلنت قيادة المنطقة الغربية في القوات المسلحة السودانية في نيالا، انضمامها بكامل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع، في مواجهة الجيش السوداني بقيادة عبد... 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T19:59+0000
2023-04-16T20:21+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وقالت قيادة المنطقة الغربية في نيالا، في بيان، اليوم الأحد: "تابعت منطقة القيادة الغربية للقوات المسلحة مجريات الأحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تطورت لاشتباكات دموية راح ضحيتها خيرة الشباب السوداني في معارك مفتعلة، ومن أجل حقن دماء الأبرياء وحماية الوطن، تعلن قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع".وفي وقت سابق، أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، بأنه تم استقبال جثث 28 قتيلًا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني.وقال يوسف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع".وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

قيادة المنطقة الغربية في الجيش السوداني تعلن انضمامها لقوات الدعم السريع

19:59 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 20:21 GMT 16.04.2023)
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت قيادة المنطقة الغربية في القوات المسلحة السودانية في نيالا، انضمامها بكامل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع، في مواجهة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
الخرطوم- سبوتنيك. وقالت قيادة المنطقة الغربية في نيالا، في بيان، اليوم الأحد: "تابعت منطقة القيادة الغربية للقوات المسلحة مجريات الأحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تطورت لاشتباكات دموية راح ضحيتها خيرة الشباب السوداني في معارك مفتعلة، ومن أجل حقن دماء الأبرياء وحماية الوطن، تعلن قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع".
وفي وقت سابق، أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، بأنه تم استقبال جثث 28 قتيلًا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني.
وقال يوسف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع".
وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.
ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".
كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".
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