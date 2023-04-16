https://sputnikarabic.ae/20230416/مصر-تدعو-إلى-الوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-في-السودان-1075990774.html

مصر تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان

مصر تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان

دعت مصر إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة حاليا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T18:39+0000

2023-04-16T18:39+0000

2023-04-16T18:39+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن مصر تدعو أطراف النزاع الجاري في السودان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية "حقنا لدماء أبناء الشعب السوداني الشقيق، وتغليب لغة الحوار من أجل حل الخلافات، حفاظا على سلامة واستقرار البلاد، وحماية مقدرات الشعب السوداني وطموحات ثورته المجيدة".في السياق ذاته، عبرت مصر عن أسفها الشديد وخالص عزائها لسقوط ضحايا ووقوع إصابات بين صفوف الأشقاء في السودان، سواء من العكسريين أو المدنيين، خلال المواجهات العسكرية الجارية، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدا في القيام بالجهود اللازمة للتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة".وأعربت مصر وجنوب السودان، اليوم الأحد، عن استعدادهما للتوسط بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، للوصول إلى حل سلمي ووقف إطلاق النار في البلاد.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير، بحثا خلاله الأوضاع الأخيرة في السودان.ووقعت اشتباكات عنيفة، أمس السبت، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشن هجوم على مواقع الطرف الآخر.وأعلنت القوات المسلحة السودانية، أن القوات الجوية تقوم حاليا بعمليات نوعية لـ"حسم تصرفات الدعم السريع غير المسؤولة".وتصاعدت الخلافات بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذرًا من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

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