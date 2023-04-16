https://sputnikarabic.ae/20230416/مستشفى-أم-درمان-استقبلنا-جثث-28-شخصا-سقطوا-خلال-الاشتباكات-الأخيرة-1075976991.html
مستشفى أم درمان: استقبلنا جثث 28 شخصا سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة
مستشفى أم درمان: استقبلنا جثث 28 شخصا سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة
أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، بأنه تم استقبال جثث 28 قتيلًا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:51+0000
2023-04-16T11:51+0000
2023-04-16T11:51+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قتلى وجرحى
اشتباكات
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الخرطوم– سبوتنيك. وقال يوسف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع".وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مقتل 56 مدنيًا وعشرات العسكريين، وإصابة 595 آخرين بينهم عسكريين، لافتة إلى أن بعض حالات الوفاة والإصابة لم يجر حصرها لصعوبة نقل أصحابها إلى المستشفيات.وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".ويواصل الجانبان، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230416/الحرية-والتغيير-تدعو-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-لوقف-القتال-فورا-1075975408.html
https://sputnikarabic.ae/20230416/قوات-الدعم-السريع-السودانية-تنفي-مقتل-قائديها-شمالي-وغربي-دارفور-1075972569.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قتلى وجرحى, اشتباكات
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قتلى وجرحى, اشتباكات
مستشفى أم درمان: استقبلنا جثث 28 شخصا سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة
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أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، بأنه تم استقبال جثث 28 قتيلًا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني.
الخرطوم– سبوتنيك. وقال يوسف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مقتل 56 مدنيًا وعشرات العسكريين، وإصابة 595 آخرين بينهم عسكريين، لافتة إلى أن بعض حالات الوفاة والإصابة لم يجر حصرها لصعوبة نقل أصحابها إلى المستشفيات.
وتدور منذ صباح أمس السبت، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.
ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".
كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".
ويواصل الجانبان، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.