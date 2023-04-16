https://sputnikarabic.ae/20230416/مستشفى-أم-درمان-استقبلنا-جثث-28-شخصا-سقطوا-خلال-الاشتباكات-الأخيرة-1075976991.html

مستشفى أم درمان: استقبلنا جثث 28 شخصا سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة

مستشفى أم درمان: استقبلنا جثث 28 شخصا سقطوا خلال الاشتباكات الأخيرة

أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، بأنه تم استقبال جثث 28 قتيلًا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T11:51+0000

2023-04-16T11:51+0000

2023-04-16T11:51+0000

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الخرطوم– سبوتنيك. وقال يوسف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع".وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مقتل 56 مدنيًا وعشرات العسكريين، وإصابة 595 آخرين بينهم عسكريين، لافتة إلى أن بعض حالات الوفاة والإصابة لم يجر حصرها لصعوبة نقل أصحابها إلى المستشفيات.وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة "قوات الدعم السريع" السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني "خسائر كبيرة"، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية "تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".ويواصل الجانبان، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قتلى وجرحى, اشتباكات