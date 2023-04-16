https://sputnikarabic.ae/20230416/لجنة-أطباء-السودان-عشرات-القتلى-بين-العسكريين-جراء-الاشتباكات-والعدد-يرتفع-إلى-56-1075968010.html

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى بين العسكريين جراء الاشتباكات إلى 56

لجنة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى بين العسكريين جراء الاشتباكات إلى 56

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595 . 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T04:05+0000

2023-04-16T04:05+0000

2023-04-16T04:54+0000

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وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان على موقع "تويتر": "قتل 56 شخصا وأصيب 595".وأضافت:: "عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا".وأشارت إلى أنه يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.وكشفت لجنة أطباء السودان أن القتلى في الخرطوم بلغ (25) حالة، منهم (17) مدنيين، و(8) عسكريين أما الإصابات فوصلت إلى (302) حالة إصابة.وفي ولاية بحر، بلغ عدد القتلى (8) حالات، منهم (7) مدنيين، و(1) عسكري و الإصابات (86) حالة إصابة.أما ولاية أم درمان، وصل عدد القتلى إلى (11) حالة، منهم (7) مدنيين، و(4) عسكريين، وارتفعت الإصابات إلى (42) حالة إصابة.وفي وقت سابق أعلنت لجنة أطباء السودان عن مقتل 23 شخصا وإصابة 183 آخرين .وصباح يوم امس السبت، أفاد مراسل وكالة" سبوتنيك " في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230415/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-جميع-مقرات-قوات-الدعم-السريع-بأم-درمان-بكامل-عتادها-1075966632.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع, الجيش السوداني, العالم العربي, لجنة أطباء السودان المركزية