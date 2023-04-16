https://sputnikarabic.ae/20230416/الحرية-والتغيير-تدعو-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-لوقف-القتال-فورا-1075975408.html

"الحرية والتغيير" تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

"الحرية والتغيير" تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

دعت قوى "الحرية والتغيير"، اليوم الأحد، قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تغليب صوت الحكمة ووقف القتال، والعودة إلى طاولة المفاوضات. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T10:47+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، في بيان: "إننا ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع لتحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض، فالقضايا العالقة لا يمكن حلها بالحرب والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية".وأضاف البيان: "ندعو جماهير شعبنا للتصدي لمخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد وعدم السماح بتمريرها تحت أي غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب".وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.‏وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".

https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-قواعد-ومقرات-قوات-الدعم-السريع-في-7-مدن-1075971973.html

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