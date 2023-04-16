https://sputnikarabic.ae/20230416/مقتل-امرأة-بالقرب-من-كاتدرائية-في-وسط-دونيتسك-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-1075967712.html
مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
لقيت امرأة مصرعها بالقرب من كاتدرائية في وسط دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح، وفقًا لمراسل سبوتنيك. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T02:02+0000
2023-04-16T02:02+0000
2023-04-16T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قصف صاروخي
أخبار جمهورية دونيتسك
كاتدرائية
روسيا
القوات الأوكرانية
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أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 20 صاروخا على منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك، وفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن بعض الصواريخ سقطت بالقرب من كاتدرائية "سفياتو-بريوبرازينسكي" في وسط دونيتسك، حيث كانت تقام صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية (المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح هذا العام في 16 أبريل).وفقا لمراسل سبوتنيك، ماتت امرأة في سيارتها بالقرب من الكاتدرائية وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.كما أصاب القصف الأوكراني محطة للحافلات وسوقًا داخليًا للمزارعين بالقرب من الكاتدرائية، وتحطمت النوافذ في العديد من المباني المجاورة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230416/قوات-كييف-تستهدف-منطقة-فوروشيلوفسكي-بوسط-دونيتسك-بـ-20-صاروخا--1075967578.html
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قصف صاروخي, أخبار جمهورية دونيتسك, كاتدرائية, روسيا, القوات الأوكرانية
قصف صاروخي, أخبار جمهورية دونيتسك, كاتدرائية, روسيا, القوات الأوكرانية
مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
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لقيت امرأة مصرعها بالقرب من كاتدرائية في وسط دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح، وفقًا لمراسل سبوتنيك.
أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 20 صاروخا على منطقة فوروشيلوفسكي
في دونيتسك، وفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن بعض الصواريخ سقطت بالقرب من كاتدرائية
"سفياتو-بريوبرازينسكي" في وسط دونيتسك، حيث كانت تقام صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية (المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح هذا العام في 16 أبريل).
وفقا لمراسل سبوتنيك، ماتت امرأة في سيارتها بالقرب من الكاتدرائية وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.
كما أصاب القصف الأوكراني محطة للحافلات وسوقًا داخليًا للمزارعين بالقرب من الكاتدرائية، وتحطمت النوافذ في العديد من المباني المجاورة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.