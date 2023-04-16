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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230416/مقتل-امرأة-بالقرب-من-كاتدرائية-في-وسط-دونيتسك-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-1075967712.html
مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية
لقيت امرأة مصرعها بالقرب من كاتدرائية في وسط دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح، وفقًا لمراسل سبوتنيك. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T02:02+0000
2023-04-16T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قصف صاروخي
أخبار جمهورية دونيتسك
كاتدرائية
روسيا
القوات الأوكرانية
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أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 20 صاروخا على منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك، وفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن بعض الصواريخ سقطت بالقرب من كاتدرائية "سفياتو-بريوبرازينسكي" في وسط دونيتسك، حيث كانت تقام صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية (المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح هذا العام في 16 أبريل).وفقا لمراسل سبوتنيك، ماتت امرأة في سيارتها بالقرب من الكاتدرائية وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.كما أصاب القصف الأوكراني محطة للحافلات وسوقًا داخليًا للمزارعين بالقرب من الكاتدرائية، وتحطمت النوافذ في العديد من المباني المجاورة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230416/قوات-كييف-تستهدف-منطقة-فوروشيلوفسكي-بوسط-دونيتسك-بـ-20-صاروخا--1075967578.html
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قصف صاروخي, أخبار جمهورية دونيتسك, كاتدرائية, روسيا, القوات الأوكرانية
قصف صاروخي, أخبار جمهورية دونيتسك, كاتدرائية, روسيا, القوات الأوكرانية

مقتل امرأة قرب كاتدرائية في وسط دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية

02:02 GMT 16.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية
عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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لقيت امرأة مصرعها بالقرب من كاتدرائية في وسط دونيتسك، نتيجة قصف القوات الأوكرانية في ليلة عيد الفصح، وفقًا لمراسل سبوتنيك.
أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 20 صاروخا على منطقة فوروشيلوفسكي في دونيتسك، وفقا لممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن بعض الصواريخ سقطت بالقرب من كاتدرائية "سفياتو-بريوبرازينسكي" في وسط دونيتسك، حيث كانت تقام صلاة عيد الفصح الأرثوذكسية (المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بعيد الفصح هذا العام في 16 أبريل).
وفقا لمراسل سبوتنيك، ماتت امرأة في سيارتها بالقرب من الكاتدرائية وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.
قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تستهدف منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك بـ 20 صاروخا
01:19 GMT
كما أصاب القصف الأوكراني محطة للحافلات وسوقًا داخليًا للمزارعين بالقرب من الكاتدرائية، وتحطمت النوافذ في العديد من المباني المجاورة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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