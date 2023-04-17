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https://sputnikarabic.ae/20230417/الخارجية-الروسية-رفض-كيشيناو-دخول-مينيخانوف-خطوة-أخرى-غير-ودية-تجاه-روسيا-الاتحادية-1076024269.html
الخارجية الروسية: رفض كيشيناو دخول مينيخانوف خطوة أخرى غير ودية تجاه روسيا الاتحادية
الخارجية الروسية: رفض كيشيناو دخول مينيخانوف خطوة أخرى غير ودية تجاه روسيا الاتحادية
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، رفض مولدوفا دخول رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، خطوة أخرى غير ودية... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T19:42+0000
2023-04-17T19:42+0000
روسيا
العلاقات الثنائية
مولدوفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته الخارجية الروسية عبر موقعها على الانترنت: "نعتبر قرار السلطات المولدوفية خطوة أخرى غير ودية ليس تجاه تتارستان وغاغاوزيا فحسب، بل وأيضاً تجاه روسيا. كما أنها تهدف إلى تقويض التعاون الوثيق تقليديًا بين مناطق بلدينا. نحن على يقين من أن مثل هذه التصرفات المعادية لروسيا لا تحظى بالدعم من عامة الناس في مولدوفا. ندعو المسؤولين في كيشيناو للإصغاء إلى مصالح شعبهم، وعدم إعاقة تنمية التواصل الإنساني والعلاقات الإقليمية مع روسيا".وأعلن الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أنه من المنظور الجيوسياسي، يجب أن تكون مولدوفا أقرب للشرق من الغرب.وقال دودون على هواء قناة "إن 4": "اقتربت نهاية العالم أحادي القطب. سيحل محله عالم متعدد الأقطاب".وأضاف: "نحن نرى كيف تخفف بريكس الاعتماد على الدولار. أين ستكون مولدوفا في هذه الأحداث؟ من وجهة نظر اقتصادية، لدينا فرص أكبر للبقاء، للحفاظ على استقلالنا، إذا كنا أقرب إلى الشرق".وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت في وقت سابق، بأن التوجه الأوراسي والاندماج في رابطة الدول المستقلة لا يؤمنان التطور اللازم للبلد، وأعلنت الخطة بانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
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روسيا, العلاقات الثنائية, مولدوفا
روسيا, العلاقات الثنائية, مولدوفا

الخارجية الروسية: رفض كيشيناو دخول مينيخانوف خطوة أخرى غير ودية تجاه روسيا الاتحادية

19:42 GMT 17.04.2023
© AP Photo / Alexei Druzhinin / رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي رستم مينيخانوف
رئيس جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي رستم مينيخانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Alexei Druzhinin /
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اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، رفض مولدوفا دخول رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، خطوة أخرى غير ودية تجاه روسيا، داعية كيشيناو إلى عدم إعاقة تنمية التواصل الإنساني والإقليمي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعليق نشرته الخارجية الروسية عبر موقعها على الانترنت: "نعتبر قرار السلطات المولدوفية خطوة أخرى غير ودية ليس تجاه تتارستان وغاغاوزيا فحسب، بل وأيضاً تجاه روسيا. كما أنها تهدف إلى تقويض التعاون الوثيق تقليديًا بين مناطق بلدينا. نحن على يقين من أن مثل هذه التصرفات المعادية لروسيا لا تحظى بالدعم من عامة الناس في مولدوفا. ندعو المسؤولين في كيشيناو للإصغاء إلى مصالح شعبهم، وعدم إعاقة تنمية التواصل الإنساني والعلاقات الإقليمية مع روسيا".
وأعلن الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أنه من المنظور الجيوسياسي، يجب أن تكون مولدوفا أقرب للشرق من الغرب.
وقال دودون على هواء قناة "إن 4": "اقتربت نهاية العالم أحادي القطب. سيحل محله عالم متعدد الأقطاب".
وأضاف: "نحن نرى كيف تخفف بريكس الاعتماد على الدولار. أين ستكون مولدوفا في هذه الأحداث؟ من وجهة نظر اقتصادية، لدينا فرص أكبر للبقاء، للحفاظ على استقلالنا، إذا كنا أقرب إلى الشرق".
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وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت في وقت سابق، بأن التوجه الأوراسي والاندماج في رابطة الدول المستقلة لا يؤمنان التطور اللازم للبلد، وأعلنت الخطة بانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
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