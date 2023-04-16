https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-السوداني-يعلن-هروب-حميدتي-من-مخبئه-صورة-1075976549.html
الجيش السوداني يزعم هروب حميدتي من مخبئه... صورة
الجيش السوداني يزعم هروب حميدتي من مخبئه... صورة
زعم الجيش السوداني، اليوم الأحد، هروب قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من مخبئه. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:38+0000
2023-04-16T11:38+0000
2023-04-16T12:32+0000
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ونشر حساب القوات المسلحة السودانية على مواقع التواصل صورة لأفراد من الجيش السوداني وهم يمسكون ببدلة عسكرية تحمل اسم قائد قوات الدعم السريع عليها، وكتب معها: "هروب قائد الميليشيا المتمردة حميدتي من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، وجاري الحسم".وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في 7 مدن في البلاد.وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".
https://sputnikarabic.ae/20230415/دقلو-البرهان-فاسد-ومراوغ-ولن-يرضى-بأي-انتقال-ديمقراطي-وهو-يدير-مخطط-لفلول-النظام-البائد-1075949081.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, المجلس السيادي في السودان
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار, المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني يزعم هروب حميدتي من مخبئه... صورة
11:38 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
زعم الجيش السوداني، اليوم الأحد، هروب قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من مخبئه.
ونشر حساب القوات المسلحة السودانية على مواقع التواصل صورة لأفراد من الجيش السوداني وهم يمسكون ببدلة عسكرية تحمل اسم قائد قوات الدعم السريع عليها، وكتب معها: "هروب قائد الميليشيا المتمردة حميدتي من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، وجاري الحسم".
وكان الجيش السوداني قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأحد، السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع
في 7 مدن في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السوانية، في بيان منشور على مواقع التواصل، إنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان".
وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني
تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.
وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.
واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.
يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم
، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".