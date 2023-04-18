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https://sputnikarabic.ae/20230418/صحيفة-تتحدث-عن-مصير-محمد-صلاح-في-خطة-إعادة-بناء-فريق-ليفربول-1076063824.html
صحيفة تتحدث عن مصير محمد صلاح في خطة إعادة بناء فريق ليفربول
صحيفة تتحدث عن مصير محمد صلاح في خطة إعادة بناء فريق ليفربول
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي سيقوم بإعادة تقييم فريقه الحالي وإعادة بنائه بعد ظهوره بأداء مخيب للآمال في الموسم الماضي. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T19:19+0000
2023-04-18T19:19+0000
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ويأتي ذلك بعد الحديث عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، في نهاية الموسم الجاري (2022 / 2023)، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماما من كل من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم النجم المصري، في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول احتمالات الغياب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.وبحسب الصحيفة، فإن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سيعيد تقييم المجموعة الحالية لفريقه، لكن ذلك لن يشمل محمد صلاح ومهاجمي الفريق باستثناء اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي قرر عدم تجديد عقده.وتقول الصحيفة إن حارس مرمى الفريق أليسون بيكر، سيستمر في حراسة مرمى الريدز، خلال الموسم المقبل، بينما سيتخلى عن الحارسين الآخرين.وتشمل عملية إعادة بناء الفريق التخلي عن عدة لاعبين في خط الدفاع، كما سيتم الإطاحة بعدد من لاعبي خط الوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230401/رغم-هدف-صلاح-مانشستر-سيتي-يسقط-ليفربول-برباعية-ويبقى-في-الصراع-على-اللقب-الإنجليزي-فيديو-1075411918.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/محمد-صلاح-يتوج-بلقب-لاعب-الشهر-لليفربول-1075873678.html
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رياضة, ليفربول, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ليفربول, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا

صحيفة تتحدث عن مصير محمد صلاح في خطة إعادة بناء فريق ليفربول

19:19 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISمحمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023.
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي سيقوم بإعادة تقييم فريقه الحالي وإعادة بنائه بعد ظهوره بأداء مخيب للآمال في الموسم الماضي.
ويأتي ذلك بعد الحديث عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، في نهاية الموسم الجاري (2022 / 2023)، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماما من كل من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم النجم المصري، في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول احتمالات الغياب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.
وبحسب الصحيفة، فإن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سيعيد تقييم المجموعة الحالية لفريقه، لكن ذلك لن يشمل محمد صلاح ومهاجمي الفريق باستثناء اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي قرر عدم تجديد عقده.
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وتقول الصحيفة إن حارس مرمى الفريق أليسون بيكر، سيستمر في حراسة مرمى الريدز، خلال الموسم المقبل، بينما سيتخلى عن الحارسين الآخرين.
وتشمل عملية إعادة بناء الفريق التخلي عن عدة لاعبين في خط الدفاع، كما سيتم الإطاحة بعدد من لاعبي خط الوسط.
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