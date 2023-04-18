https://sputnikarabic.ae/20230418/صحيفة-تتحدث-عن-مصير-محمد-صلاح-في-خطة-إعادة-بناء-فريق-ليفربول-1076063824.html
صحيفة تتحدث عن مصير محمد صلاح في خطة إعادة بناء فريق ليفربول
صحيفة تتحدث عن مصير محمد صلاح في خطة إعادة بناء فريق ليفربول
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي سيقوم بإعادة تقييم فريقه الحالي وإعادة بنائه بعد ظهوره بأداء مخيب للآمال في الموسم الماضي. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T19:19+0000
2023-04-18T19:19+0000
2023-04-18T19:19+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد
أخبار دوري أبطال أوروبا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074358314_0:11:2995:1696_1920x0_80_0_0_423f62ea5260469599e4c14cd78940bd.jpg
ويأتي ذلك بعد الحديث عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، في نهاية الموسم الجاري (2022 / 2023)، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماما من كل من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم النجم المصري، في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول احتمالات الغياب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.وبحسب الصحيفة، فإن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سيعيد تقييم المجموعة الحالية لفريقه، لكن ذلك لن يشمل محمد صلاح ومهاجمي الفريق باستثناء اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي قرر عدم تجديد عقده.وتقول الصحيفة إن حارس مرمى الفريق أليسون بيكر، سيستمر في حراسة مرمى الريدز، خلال الموسم المقبل، بينما سيتخلى عن الحارسين الآخرين.وتشمل عملية إعادة بناء الفريق التخلي عن عدة لاعبين في خط الدفاع، كما سيتم الإطاحة بعدد من لاعبي خط الوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230401/رغم-هدف-صلاح-مانشستر-سيتي-يسقط-ليفربول-برباعية-ويبقى-في-الصراع-على-اللقب-الإنجليزي-فيديو-1075411918.html
https://sputnikarabic.ae/20230413/محمد-صلاح-يتوج-بلقب-لاعب-الشهر-لليفربول-1075873678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074358314_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_e6a65283cd0e1a5e3a203ea552b290cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليفربول, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, ليفربول, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا
صحيفة تتحدث عن مصير محمد صلاح في خطة إعادة بناء فريق ليفربول
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي سيقوم بإعادة تقييم فريقه الحالي وإعادة بنائه بعد ظهوره بأداء مخيب للآمال في الموسم الماضي.
ويأتي ذلك بعد الحديث عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز، في نهاية الموسم الجاري (2022 / 2023)، حسبما ذكرت
صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتماما من كل من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي بضم النجم المصري
، في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول احتمالات الغياب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.
وبحسب الصحيفة، فإن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول
، سيعيد تقييم المجموعة الحالية لفريقه، لكن ذلك لن يشمل محمد صلاح ومهاجمي الفريق باستثناء اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي قرر عدم تجديد عقده.
وتقول الصحيفة إن حارس مرمى الفريق أليسون بيكر، سيستمر في حراسة مرمى الريدز، خلال الموسم المقبل، بينما سيتخلى عن الحارسين الآخرين.
وتشمل عملية إعادة بناء الفريق
التخلي عن عدة لاعبين في خط الدفاع، كما سيتم الإطاحة بعدد من لاعبي خط الوسط.