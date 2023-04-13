https://sputnikarabic.ae/20230413/محمد-صلاح-يتوج-بلقب-لاعب-الشهر-لليفربول-1075873678.html
محمد صلاح يتوج بلقب لاعب الشهر لليفربول
محمد صلاح يتوج بلقب لاعب الشهر لليفربول
حصل النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب شهر مارس في ناديه. 13.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-13T13:08+0000
2023-04-13T13:08+0000
2023-04-13T13:08+0000
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ونقل موقع "يلا كورة" عن ليفربول إعلانه "فوز محمد صلاح بجائزة لاعب شهر مارس بعد أن حصل على أعلى نسبة من تصويت الجماهير".يشار إلى أن صلاح حصل على تلك على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من أليسون بيكير، وكودي جاكبو، لتكون الجائزة الثانية له هذا الموسم بعد أن توج بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وفي وقت سابق، تعادل فريق ليفربول على ملعبه "أنفيلد"، مع المتصدر أرسنال، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.أحرز غابرييل مارتينيلي هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 9 من عمر شوط اللقاء الأول، فيما أضاف الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 29 في الشوط الأول عن طريق رأسية قوية.وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أحرز اللاعب الدولي محمد صلاح هدف تقليص النتيجة لفريق ليفربول، قبل أن يعود البرازيلي فيرمينو ويخطف التعادل للريدز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
https://sputnikarabic.ae/20230328/محمد-صلاح-يسجل-ويصنع-هدفا-في-مباراة-مع-منتخب-بلاده-فيديو-1075244196.html
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رياضة, ليفربول, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, ليفربول, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
محمد صلاح يتوج بلقب لاعب الشهر لليفربول
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حصل النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب شهر مارس في ناديه.
ونقل موقع
"يلا كورة" عن ليفربول إعلانه "فوز محمد صلاح بجائزة لاعب شهر مارس بعد أن حصل على أعلى نسبة من تصويت الجماهير".
يشار إلى أن صلاح حصل على تلك على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من أليسون بيكير، وكودي جاكبو، لتكون الجائزة الثانية له هذا الموسم بعد أن توج بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق، تعادل فريق ليفربول
على ملعبه "أنفيلد"، مع المتصدر أرسنال، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أحرز غابرييل مارتينيلي هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 9 من عمر شوط اللقاء الأول، فيما أضاف الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 29 في الشوط الأول عن طريق رأسية قوية.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أحرز اللاعب الدولي محمد صلاح
هدف تقليص النتيجة لفريق ليفربول، قبل أن يعود البرازيلي فيرمينو ويخطف التعادل للريدز في الوقت القاتل بهدف في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.