https://sputnikarabic.ae/20230418/لافروف-حل-الوضع-الأوكراني-يجب-أن-يكون-على-أساس-مبدأ-عدم-قابلية-الأمن-للتجزئة-1076066488.html

لافروف: حل الوضع الأوكراني يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

لافروف: حل الوضع الأوكراني يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن حديث نظام كييف حول استعادة شبه جزيرة القرم هي تصريحات ديماغوجية، مشددا على أن حل الصراع في أوكرانيا وغيره من... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T22:50+0000

2023-04-18T22:50+0000

2023-04-18T22:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

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كاراكاس - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي: "دعونا نتذكر التصريحات الأخيرة لممثلي نظام زيلينسكي، الذين طالبوا بعودة شبه جزيرة القرم وهددوا، أو بالأحرى توعدوا، توعدوا بسرور أنه بمجرد حدوث ذلك، سوف يدمرون اللغة الروسية والثقافة الروسية في شبه جزيرة القرم، وجعل الثقافة الأوكرانية والعالمية تهيمن هناك".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "إن مثل هذه الانكسارات تحدث في الثقافة العالمية. لقد رأينا بالفعل، وأنا مقتنع بأن هذه التصريحات الديماغوجية مفهومة، والغرض منها ومعناها مفهوم. واليوم تحدثنا لصالح حل الوضع الأوكراني، وأي صراعات أخرى موجودة في العالم، لسوء الحظ الموجودة بأعداد ضخمة، بناءً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على النطاق العالمي، عندما لا ينبغي لأي دولة تعزيز أمنها على حساب الآخرين، تشكيل تهديدا لأي طرف كان".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.والجدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، كانت قد أعلنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول عن وقع هجوم إرهابي على جسر القرم، متهمة الاستخبارات الأوكرانية بتفجير شاحنة على الجسر والذي تسبب بحرق 7 خزانات وقود في أحد القطارات وهدم جزئي للامتدادين الواقعيين في الجزء الأيمن من الجسر.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم 1 مارس/ آذار عن صد منظومات الدفاع الجوي الروسية هجوم مكثف لطائرات مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم.

https://sputnikarabic.ae/20230417/صحيفة-الصراع-الأوكراني-وضع-واشنطن-على-المحك-1076016392.html

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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا