https://sputnikarabic.ae/20230418/محكمة-روسية-ترفض-الإفراج-عن-مراسل-وول-ستريت-جورنال-المتهم-بالتجسس-1076051971.html
محكمة روسية ترفض الإفراج عن مراسل "وول ستريت جورنال" المتهم بالتجسس
محكمة روسية ترفض الإفراج عن مراسل "وول ستريت جورنال" المتهم بالتجسس
رفضت محكمة روسية عرض شركة "داو جونز"، ناشرة صحيفة "وول ستريت جورنال"، المتمثل في دفع كفالة قدرها 50 مليون روبل للإفراج عن مراسل الصحيفة، إيفان غيرشكوفيتش. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:43+0000
2023-04-18T13:43+0000
2023-04-18T13:43+0000
روسيا
تشكيل لجنة تحقيق
عملية احتجاز
واشنطن
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن محامية الصحفي الأمريكي، تاتيانا نوزكينا، قولها: "اليوم، خلال الجلسة، طلبنا منها اختيار إجراء وقائي لا علاقة له بالاحتجاز، بما في ذلك الإقامة الجبرية أو الكفالة بمبلغ 50 مليون روبل. "داو جونز" كانت على استعداد لتقديم الأموال. لكن المحكمة تركت إيفان رهن الحجز".وأعلنت محكمة مدينة موسكو، اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس.واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.في المقابل، نفت "وول ستريت جورنال" بشدة الاتهامات الموجهة إلى الصحفي، مطالبة بالإفراج عنه على الفور، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية، بشأن اعتقال غيرشكوفيتش.
https://sputnikarabic.ae/20230417/واشنطن-تدعو-إلى-إطلاق-سراح-صحفي-وول-ستريت-جورنال-بعد-لقائه-بالسفيرة-الأمريكية-1076022233.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تشكيل لجنة تحقيق, عملية احتجاز, واشنطن
روسيا, تشكيل لجنة تحقيق, عملية احتجاز, واشنطن
محكمة روسية ترفض الإفراج عن مراسل "وول ستريت جورنال" المتهم بالتجسس
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رفضت محكمة روسية عرض شركة "داو جونز"، ناشرة صحيفة "وول ستريت جورنال"، المتمثل في دفع كفالة قدرها 50 مليون روبل للإفراج عن مراسل الصحيفة، إيفان غيرشكوفيتش.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن محامية الصحفي الأمريكي، تاتيانا نوزكينا، قولها: "اليوم، خلال الجلسة، طلبنا منها اختيار إجراء وقائي لا علاقة له بالاحتجاز، بما في ذلك الإقامة الجبرية أو الكفالة بمبلغ 50 مليون روبل. "داو جونز" كانت على استعداد لتقديم الأموال. لكن المحكمة تركت إيفان رهن الحجز".
وأعلنت محكمة مدينة موسكو، اعتقال الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش وأودعته الحجز المؤقت لمدة شهرين على ذمة التحقيق في قضية تجسس.
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 30 آذار/ مارس الماضي، مراسل مكتب موسكو لصحيفة "وول ستريت جورنال"
، إيفان غيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورغ الروسية، للاشتباه فيه بتنفيذ نشاط تجسسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم فتح قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي، من قبل إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، بموجب المادة رقم 276 "التجسس" من القانون الجنائي الروسي، حيث تنص هذه المادة على عقوبة السجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة لمن تثبت عليه التهمة.
في المقابل، نفت "وول ستريت جورنال" بشدة الاتهامات الموجهة إلى الصحفي، مطالبة بالإفراج عنه على الفور، وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية، بشأن اعتقال غيرشكوفيتش.