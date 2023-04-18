https://sputnikarabic.ae/20230418/مقتل-11-شخصا-إثر-نشوب-حريق-في-مصنع-بشرقي-الصين-1076027747.html

مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين

مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء اندلاع حريق في مبنى مصنع بمدينة جينهوا بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بعد ظهر يوم الإثنين. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T04:49+0000

2023-04-18T04:49+0000

2023-04-18T05:31+0000

العالم

الصين

مقتل أشخاص

نشوب

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وقالت السلطات المحلية، إن الضحايا حوصروا في الطابق الثالث من المبنى في منطقة صناعية في محافظة ييوو بعد اندلاع الحريق.وتأكد عدد القتلى في حوالي الساعة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء بعد جولتين من عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لوكالة "شينخوا".وتجري حاليا أعمال التحقيق في ملابسات الحادث.

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