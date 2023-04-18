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https://sputnikarabic.ae/20230418/مقتل-11-شخصا-إثر-نشوب-حريق-في-مصنع-بشرقي-الصين-1076027747.html
مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين
مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين
لقي 11 شخصا مصرعهم جراء اندلاع حريق في مبنى مصنع بمدينة جينهوا بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بعد ظهر يوم الإثنين. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T04:49+0000
2023-04-18T05:31+0000
العالم
الصين
مقتل أشخاص
نشوب
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وقالت السلطات المحلية، إن الضحايا حوصروا في الطابق الثالث من المبنى في منطقة صناعية في محافظة ييوو بعد اندلاع الحريق.وتأكد عدد القتلى في حوالي الساعة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء بعد جولتين من عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لوكالة "شينخوا".وتجري حاليا أعمال التحقيق في ملابسات الحادث.
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العالم, الصين, مقتل أشخاص, نشوب
العالم, الصين, مقتل أشخاص, نشوب

مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين

04:49 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 05:31 GMT 18.04.2023)
© AFP 2023 / Jade Gaoعاصفة ترابية و رملية في بكين، الصين 11 أبريل 2023.
عاصفة ترابية و رملية في بكين، الصين 11 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / Jade Gao
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لقي 11 شخصا مصرعهم جراء اندلاع حريق في مبنى مصنع بمدينة جينهوا بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بعد ظهر يوم الإثنين.
وقالت السلطات المحلية، إن الضحايا حوصروا في الطابق الثالث من المبنى في منطقة صناعية في محافظة ييوو بعد اندلاع الحريق.
وتأكد عدد القتلى في حوالي الساعة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء بعد جولتين من عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لوكالة "شينخوا".
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أمس, 14:29 GMT
وتجري حاليا أعمال التحقيق في ملابسات الحادث.
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