https://sputnikarabic.ae/20230418/-حلف-الناتو-الصين-ستمتلك-1500-رأس-نووي-بحلول-عام-2035--1076066015.html

حلف الناتو: الصين ستمتلك 1500 رأس نووي بحلول عام 2035

حلف الناتو: الصين ستمتلك 1500 رأس نووي بحلول عام 2035

يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الصين ستمتلك 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035، وأن الحلف يجب أن يستعد لـ "نظام دولي أكثر خطورة... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T22:18+0000

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وقال ستولتنبرغ في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الناتو حول مراقبة الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل: "روسيا تشكل تهديداً مباشراً لأمننا. ولكن المنظومة العالمية للأمن تثير أيضاً قلقنا".وأضاف: "الصين تزيد بسرعة من ترسانتها النووية دون توفير أي شفافية بشأن قدراتها... في المدى البعيد، يجب علينا إعادة التفكير والتكيف في نهجنا تجاه عالم أكثر خطورة وتنافسية. وهذا يعني التفاعل مع الصين، التي من المتوقع أن تمتلك 1500 رأس حربي بحلول عام 2035".يشار إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية حلف شمال الأطلسي ووزارة الخارجية الأمريكية حتى 20 أبريل. وستمثل واشنطن في الحدث نائبة وزيرة الخارجية الأولى ويندي شيرمان، التي تعتزم أيضاً إلقاء كلمة ترحيبية للمشاركين.وفقًا لبيان الحلف، سيوفر المؤتمر "فرصة للمسؤولين الرسميين لمناقشة تهديدات أسلحة الدمار الشامل في بيئة غير رسمية".ويجمع المنتدى بشكل منتظم أكثر من 150 مشاركًا من نحو 50 دولة، وفي هذا العام يُعقد لأول مرة في أمريكا الشمالية. ومن المقرر أن يتم إجراء جميع الفعاليات باستثناء الكلمات الترحيبية في نظام مغلق.وأمس الثلاثاء، دعت رؤساء وزراء خارجية مجموعة السبع الصين لبدء الحوار مع الولايات المتحدة على الفور لتخفيض المخاطر الاستراتيجية.وتشعر دول مجموعة السبع بالقلق بشأن "التوسع المستمر والمتسارع للصين في ترسانتها النووي وتطويرها لأنظمة أكثر تطورًا" دون الشفافية المناسبة.وفي اليوم نفسه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبينغ، أن دول مجموعة السبع تقيم تقييمًا حر للغاية لسياسة الأسلحة النووية في دول أخرى، مع إستمرارهم في تقويض النظام الدولي لنزع السلاح النووي.

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