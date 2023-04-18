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https://sputnikarabic.ae/20230418/-حلف-الناتو-الصين-ستمتلك-1500-رأس-نووي-بحلول-عام-2035--1076066015.html
حلف الناتو: الصين ستمتلك 1500 رأس نووي بحلول عام 2035
حلف الناتو: الصين ستمتلك 1500 رأس نووي بحلول عام 2035
يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الصين ستمتلك 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035، وأن الحلف يجب أن يستعد لـ "نظام دولي أكثر خطورة... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T22:18+0000
2023-04-18T22:18+0000
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وقال ستولتنبرغ في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الناتو حول مراقبة الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل: "روسيا تشكل تهديداً مباشراً لأمننا. ولكن المنظومة العالمية للأمن تثير أيضاً قلقنا".وأضاف: "الصين تزيد بسرعة من ترسانتها النووية دون توفير أي شفافية بشأن قدراتها... في المدى البعيد، يجب علينا إعادة التفكير والتكيف في نهجنا تجاه عالم أكثر خطورة وتنافسية. وهذا يعني التفاعل مع الصين، التي من المتوقع أن تمتلك 1500 رأس حربي بحلول عام 2035".يشار إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية حلف شمال الأطلسي ووزارة الخارجية الأمريكية حتى 20 أبريل. وستمثل واشنطن في الحدث نائبة وزيرة الخارجية الأولى ويندي شيرمان، التي تعتزم أيضاً إلقاء كلمة ترحيبية للمشاركين.وفقًا لبيان الحلف، سيوفر المؤتمر "فرصة للمسؤولين الرسميين لمناقشة تهديدات أسلحة الدمار الشامل في بيئة غير رسمية".ويجمع المنتدى بشكل منتظم أكثر من 150 مشاركًا من نحو 50 دولة، وفي هذا العام يُعقد لأول مرة في أمريكا الشمالية. ومن المقرر أن يتم إجراء جميع الفعاليات باستثناء الكلمات الترحيبية في نظام مغلق.وأمس الثلاثاء، دعت رؤساء وزراء خارجية مجموعة السبع الصين لبدء الحوار مع الولايات المتحدة على الفور لتخفيض المخاطر الاستراتيجية.وتشعر دول مجموعة السبع بالقلق بشأن "التوسع المستمر والمتسارع للصين في ترسانتها النووي وتطويرها لأنظمة أكثر تطورًا" دون الشفافية المناسبة.وفي اليوم نفسه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبينغ، أن دول مجموعة السبع تقيم تقييمًا حر للغاية لسياسة الأسلحة النووية في دول أخرى، مع إستمرارهم في تقويض النظام الدولي لنزع السلاح النووي.
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الصين, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الناتو, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

حلف الناتو: الصين ستمتلك 1500 رأس نووي بحلول عام 2035

22:18 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / John Thysينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / John Thys
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يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن الصين ستمتلك 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035، وأن الحلف يجب أن يستعد لـ "نظام دولي أكثر خطورة وتنافسية" في المستقبل.
وقال ستولتنبرغ في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الناتو حول مراقبة الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل: "روسيا تشكل تهديداً مباشراً لأمننا. ولكن المنظومة العالمية للأمن تثير أيضاً قلقنا".
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وأضاف: "الصين تزيد بسرعة من ترسانتها النووية دون توفير أي شفافية بشأن قدراتها... في المدى البعيد، يجب علينا إعادة التفكير والتكيف في نهجنا تجاه عالم أكثر خطورة وتنافسية. وهذا يعني التفاعل مع الصين، التي من المتوقع أن تمتلك 1500 رأس حربي بحلول عام 2035".
يشار إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية حلف شمال الأطلسي ووزارة الخارجية الأمريكية حتى 20 أبريل. وستمثل واشنطن في الحدث نائبة وزيرة الخارجية الأولى ويندي شيرمان، التي تعتزم أيضاً إلقاء كلمة ترحيبية للمشاركين.
وفقًا لبيان الحلف، سيوفر المؤتمر "فرصة للمسؤولين الرسميين لمناقشة تهديدات أسلحة الدمار الشامل في بيئة غير رسمية".
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة العمل الأخيرة لقمة مجموعة السبع في قلعة إلماو بجنوب ألمانيا في 28 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
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ويجمع المنتدى بشكل منتظم أكثر من 150 مشاركًا من نحو 50 دولة، وفي هذا العام يُعقد لأول مرة في أمريكا الشمالية. ومن المقرر أن يتم إجراء جميع الفعاليات باستثناء الكلمات الترحيبية في نظام مغلق.
وأمس الثلاثاء، دعت رؤساء وزراء خارجية مجموعة السبع الصين لبدء الحوار مع الولايات المتحدة على الفور لتخفيض المخاطر الاستراتيجية.
وتشعر دول مجموعة السبع بالقلق بشأن "التوسع المستمر والمتسارع للصين في ترسانتها النووي وتطويرها لأنظمة أكثر تطورًا" دون الشفافية المناسبة.
وفي اليوم نفسه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبينغ، أن دول مجموعة السبع تقيم تقييمًا حر للغاية لسياسة الأسلحة النووية في دول أخرى، مع إستمرارهم في تقويض النظام الدولي لنزع السلاح النووي.
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