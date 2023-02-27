https://sputnikarabic.ae/20230227/صحيفة-سلاح-صيني-مرعب-موجود-في-الجزائر-يدمر-دبابات-الناتو-في-حال-تسليمه-لروسيا-1074070365.html

صحيفة: سلاح صيني "مرعب" موجود في الجزائر يدمر دبابات "الناتو" في حال تسليمه لروسيا

صحيفة: سلاح صيني "مرعب" موجود في الجزائر يدمر دبابات "الناتو" في حال تسليمه لروسيا

نشرت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري مقالا مطولا حول أحد الأسلحة الصينية الفعالة ضد الدبابات، مؤكدة أن هذا السلاح البسيط قد يدمر الدبابات الغربية المختلفة... 27.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-27T11:40+0000

2023-02-27T11:40+0000

2023-02-27T12:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074085859_0:83:1383:860_1920x0_80_0_0_81e9ee99e223bd031b525f8974dec172.jpg

وأشارت مجلة "ميلتاري واتش" إلى أن الدول الغربية تعهدت بتقديم أسلحة جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات لدعم القوات الأوكرانية، في الوقت الذي زعمت فيه واشنطن ومصادر أوروبية أن "الجيش الروسي يمكن أن يتلقى دعمًا من الصين".ونوهت المجلة إلى أنه "إذا قررت الصين تقديم أسلحة، وهو أمر غير مرجح كما يبدو، فإن أحد الأسلحة ذات التأثير الأكبر الذي يمكن أن توفرها هي الأبسط من حيث الحجم والظهر".سلاح بسيط و"مرعب" بالنسبة للدبابات سلم إلى الجزائر سابقالكن المجلة اعتبرت أن مضاد الدبابات الصيني البسيط من نوع "HJ-12" يستطيع إحداث مشكلة كبيرة بالنسبة للدبابات الغربية الموردة من الناتو.وبحسب التقرير الذي نشرته "ميلتاري واتش"، فقد طورت شركة (China North Industries Corporation) الصينية هذا السلاح عام 2014، وحصلت على عقد تصدير واحد فقط إلى الجيش الجزائري.ويسمح شكل السلاح الصيني "HJ-12" البسيط بتنفيذ عمليات إطلاق من داخل الأبنية واستهداف الأهداف بإحكام قبل أن يتم استهدافها.الميزات الفريدة تجعل السلاح فعال بشكل كبيرواعتبرت المجلة أن مضاد الدبابات الصيني "HJ-12" سيشكل خطورة كبيرة بالنسبة للفئات الجديدة من الدبابات الموردة إلى أوكرانيا، مثل "ليوبارد 2" و"ليوبارد 1" و"أبرامز" وغيرها.ويجمع نظام الصواريخ بين القدرات المتطورة للغاية والوزن الخفيف للغاية ويبلغ وزنه 22 كغ فقط، مما يسمح للقوات البرية بالحفاظ على قدرة تحرك عالية وديناميكية كبيرة.وكان المتحدث باسم الكرميلن دميتري بيسكوف قد علق على مزاعم تزويد روسيا بأسلحة صينية معتبرا أنه "لا يرى أي جدوى من التعليق على التقارير الغربية حول مناقشة توريد معدات عسكرية إلى روسيا من قبل بكين، حيث تم دحض جميع المعلومات من قبل الصين".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قد حذر بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة. قوال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف قلق بشأن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة.علقت الصين، اليوم الاثنين، على فرض أمريكا عقوبات على شركاتها، بسبب مزاعم دعمها روسيا.وحثت نينغ أمريكا على التوقف عن نشر المعلومات المضللة، ورفع العقوبات عن الشركات الصينية.

https://sputnikarabic.ae/20230227/أقوى-طراد-روسي-البحرية-الروسية-تستعد-لاستلام-الأدميرال-ناخيموف-1074059347.html

https://sputnikarabic.ae/20230227/-غواصتان-نوويتان-تنضمان-إلى-البحرية-الروسية--1074051515.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم