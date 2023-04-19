https://sputnikarabic.ae/20230419/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-وغزة-1076102015.html

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وإغلاق الحواجز مع قطاع غزة. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T21:11+0000

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وأفادت وكالة سما، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي قرر فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بداية من يوم الاثنين وحتى مساء الأربعاء، وهو ما يتزامن مع يوم "الاستقلال" الإسرائيلي، والذي يوافق يوم الإثنين المقبل.ويتزامن هذا الإغلاق مع يوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى، والذي يوافق الثلاثاء المقبل، حيث يبدأ هذا الإغلاق عند الساعة الخامسة من مساء الإثنين، على أن يرفع منتصف ليل الأربعاء المقبل، وهو الأمر الذي يشمل إعادة فتح الحواجز والمعابر.وأوضحت الوكالة أن إعادة فتح الإغلاق يتوقف على تقييم الوضع الأمني في البلاد، في وقت جاء هذا القرار بعد تقييم أمني للقيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إصابة 8 فلسطينيين، واعتقال 3 آخرين، جراء اشتباكات مع قوة إسرائيلية خاصة حاولت اقتحام المخيم. ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينما اعتقل 3 آخرون.وقال البيان: "6 مواطنين وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين"، المخيم، فيما وصلت إصابتان في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي".ولفتت "وفا"، إلى أن بين المصابين امرأة مسنة (68 عاما) أصيبت برصاصة في يدها، إضافة إلى مسعف أصيب بشظايا.وقالت: "مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان، إضافة إلى وحدات خاصة انتشرت داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات".وأوضحت أن "قوات الاحتلال منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف"، ومشيرة إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت منزلا في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في الأجواء، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين- عرف منهم الشقيقان أحمد وأمجد جرادات- وتستولي على مركبة".

https://sputnikarabic.ae/20230419/إعلام-سرية-إسرائيلية-تعلن-تمردها-وتلقي-سلاحها-1076098264.html

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