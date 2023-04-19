https://sputnikarabic.ae/20230419/إعلام-سرية-إسرائيلية-تعلن-تمردها-وتلقي-سلاحها-1076098264.html
إعلام: سرية إسرائيلية تعلن تمردها وتلقي سلاحها
إعلام: سرية إسرائيلية تعلن تمردها وتلقي سلاحها
أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، بإعلان كتيبة في الجيش الإسرائيلي تمردها عن الخدمة العسكرية احتجاجا على نقل قائدها. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T17:35+0000
2023-04-19T17:35+0000
2023-04-19T17:35+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الثلاثاء، أن جنود سرية من الكتيبة 51 الإسرائيلية التابعة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي قد أعلنوا تمردهم وألقوا بالسلاح في مقر الوحدة العسكرية.وأوضح الموقع العبري أن جنود الكتيبة الإسرائيلية قد ألقوا أسلحتهم العسكرية احتجاجا على إقالة قائدها واستبداله بقائد سرية من لواء المظليين، وهو لواء مشاة بالجيش الإسرائيلي.وأشار جنود الكتيبة الإسرائيلية إلى أن نقل قائدهم العسكرية قد كان "القشة التي قصمت ظهر البعير" وطفح الكيل، حيث غادروا مقر وحدتهم العسكرية وتركوا أسلحتهم، احتجاجا على نقل قائدهم العسكري من لواء جولاني وهو لواء مشاة يضم النخبة داخل الجيش الإسرائيلي إلى لواء المظليين.ولفت الموقع العبري إلى أن مجموعة من الضباط قد أجروا حوارا مع الجنود المتمردين من أجل إعادتهم للخدمة العسكرية، في وقت أوضح قائد عسكري إسرائيلي أن نقل قائد السرية من منصبه يعود إلى عدم ملاءمته للمنصب العسكري.ووصف الموقع العبري حالة التمرد العسكري لأكثر من 50 جنديا وهو عدد الكتيبة 51 الإسرائيلية التابعة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي، بأنه لم "يحدث منذ سنوات عديدة".ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن واقعة التمرد العسكرية تعد بمثابة حادث خطير لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي في وقت يجري التحقيق في الحادث وسيتم التعامل معه بحزم.
https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-الإسرائيلي-يمدد-فرض-قيود-على-المجال-الجوي-شمالي-البلاد-1075985473.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إعلام: سرية إسرائيلية تعلن تمردها وتلقي سلاحها
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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، بإعلان كتيبة في الجيش الإسرائيلي تمردها عن الخدمة العسكرية احتجاجا على نقل قائدها.
وذكر الموقع
الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس الثلاثاء، أن جنود سرية من الكتيبة 51 الإسرائيلية التابعة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي قد أعلنوا تمردهم وألقوا بالسلاح في مقر الوحدة العسكرية.
وأوضح الموقع العبري أن جنود الكتيبة الإسرائيلية
قد ألقوا أسلحتهم العسكرية احتجاجا على إقالة قائدها واستبداله بقائد سرية من لواء المظليين، وهو لواء مشاة بالجيش الإسرائيلي.
وأشار جنود الكتيبة الإسرائيلية إلى أن نقل قائدهم العسكرية قد كان "القشة التي قصمت ظهر البعير" وطفح الكيل، حيث غادروا مقر وحدتهم العسكرية وتركوا أسلحتهم، احتجاجا على نقل قائدهم العسكري من لواء جولاني وهو لواء مشاة يضم النخبة داخل الجيش الإسرائيلي إلى لواء المظليين.
ولفت الموقع العبري إلى أن مجموعة من الضباط قد أجروا حوارا مع الجنود المتمردين من أجل إعادتهم للخدمة العسكرية، في وقت أوضح قائد عسكري إسرائيلي أن نقل قائد السرية من منصبه يعود إلى عدم ملاءمته للمنصب العسكري.
ووصف الموقع العبري حالة التمرد العسكري
لأكثر من 50 جنديا وهو عدد الكتيبة 51 الإسرائيلية التابعة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي، بأنه لم "يحدث منذ سنوات عديدة".
ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن واقعة التمرد العسكرية تعد بمثابة حادث خطير لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي في وقت يجري التحقيق في الحادث وسيتم التعامل معه بحزم.