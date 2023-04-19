https://sputnikarabic.ae/20230419/البنتاغون-أوكرانيا-حصلت-على-مساعدات-عسكرية-بقيمة-354-مليار-دولار-1076100512.html
البنتاغون: أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بقيمة 35.4 مليار دولار
البنتاغون: أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بقيمة 35.4 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي خصصتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T19:48+0000
2023-04-19T19:48+0000
2023-04-19T19:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان له، إن واشنطن قدمت إلى أوكرانيا مساعدات تقدر بـ 35.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، مشيرا إلى أن "إجمالي حجم المساعدات التي حصلت عليها كييف من واشنطن، منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض بلغ 36.1 مليار دولار".وأضاف البنتاغون: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/أمريكا-تخصص-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-325-مليون-دولار-1076099624.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البنتاغون: أوكرانيا حصلت على مساعدات عسكرية بقيمة 35.4 مليار دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي خصصتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بلغ 35.4 مليار دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان له، إن واشنطن قدمت إلى أوكرانيا مساعدات تقدر بـ 35.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، مشيرا إلى أن "إجمالي حجم المساعدات التي حصلت عليها كييف من واشنطن، منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض بلغ 36.1 مليار دولار".
وأشار البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.
وأضاف البنتاغون: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار".
في سياق متصل، نشر البيت الأبيض بيانا للرئيس الأميركي، جو بايدن، ورد فيه توجيه من الأخير، لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بتخصيص مساعدات إلى أوكرانيا.
وتشمل المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا، ذخيرة مدفعية لقاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، وقذائف من عيار 155 و105 ملم، وصواريخ موجهة لمركبات "برادلي" القتالية، وأنظمة مضادة للدبابات من طراز "إيه تي-4".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي، الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها، أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.