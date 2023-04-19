https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-التركي-يجدد-قصف-شمالي-العراق-ويعلن-تحييد-6-عناصر-من-بي-كي-كي-1076088919.html
الجيش التركي يجدد قصف شمالي العراق ويعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي"
الجيش التركي يجدد قصف شمالي العراق ويعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي"
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم تحييد 6 عناصر من تنظيم "بي كي كي" في عمليات استهدفت مواقعهم في شمال العراق. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T13:48+0000
2023-04-19T13:48+0000
2023-04-19T13:48+0000
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وقال الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "عملية تحييد الإرهابيين جرت في منطقة كارا"، وأكدت، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "كفاح القوات المسلحة التركية ضد التنظيم الإرهابي المذكور، سيستمر دون توقف".وقبل أيام قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "شعبه لا يمكن أن يشعر بالأمان أصلا في ظل وجود تنظيم إرهابي شمالي سوريا والعراق، مزوّد بالأسلحة الجوية والبرية".وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وقد أطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20230405/تركيا-تغلق-مجالها-الجوي-أمام-الطائرات-التي-تستخدم-مطار-السليمانية-العراقي-1075561854.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الجيش التركي, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش التركي يجدد قصف شمالي العراق ويعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي"
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم تحييد 6 عناصر من تنظيم "بي كي كي" في عمليات استهدفت مواقعهم في شمال العراق.