https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-4-قذائف-1076104124.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بقصف أوكراني في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T22:09+0000
2023-04-19T22:09+0000
2023-04-19T22:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي ونشر في صفحته على "تلغرام"، بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.03 باتجاه محور التجمع السكني تونينكو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-جسر-أوكراني-عائم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1076094384.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف
تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بقصف أوكراني في دونيتسك لمنطقة بتروفسكي.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي ونشر في صفحته على "تلغرام"، بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.03 باتجاه محور التجمع السكني تونينكو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.