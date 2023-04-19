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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-4-قذائف-1076104124.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بقصف أوكراني في... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T22:09+0000
2023-04-19T22:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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سلاح روسيا
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العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي ونشر في صفحته على "تلغرام"، بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.03 باتجاه محور التجمع السكني تونينكو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-جسر-أوكراني-عائم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1076094384.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 4 قذائف

22:09 GMT 19.04.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Libkos
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بقصف أوكراني في دونيتسك لمنطقة بتروفسكي.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب التمثيلي ونشر في صفحته على "تلغرام"، بأنه "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00.03 باتجاه محور التجمع السكني تونينكو بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربعة قذائف عيار 155 ملم".
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
الدفاع الروسية تعلن تدمير جسر أوكراني عائم في جمهورية دونيتسك الشعبية
15:22 GMT
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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