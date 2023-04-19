https://sputnikarabic.ae/20230419/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-قذائف-على-دونيتسك-1076068934.html
القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أربع قذائف عيار 155 ملم في منطقة بيتروفسكي بجمهورية دونيتسك. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T04:19+0000
2023-04-19T04:19+0000
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وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية التي ترتكبها أوكرانيا في بيان: "تم رصد قصف من قبل الجيش الأوكراني في تمام الساعة 12:00 ليلاً باتجاه قرية إيلينكا في مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم".يستخدم عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو، وقد قدمت الولايات المتحدة مدافع M777 عيار 155 ملم لأوكرانيا، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ذاتية الحركة ألمانية الصنع PzH 2000 ومدافع سومو "كراب" البولندية ومدافع القيصر الفرنسية، والتي تستخدم قذائف عيار 155 ملم.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تدمير-مجموعتين-من-المخربين-الأوكرانيين-على-محور-كوبيانسك--1076068097.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على دونيتسك
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أطلقت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أربع قذائف عيار 155 ملم في منطقة بيتروفسكي بجمهورية دونيتسك.
وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك للجرائم الحربية التي ترتكبها أوكرانيا في بيان: "تم رصد قصف من قبل الجيش الأوكراني في تمام الساعة 12:00 ليلاً باتجاه قرية إيلينكا في مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): تم إطلاق 4 قذائف عيار 155 ملم".
يستخدم عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو، وقد قدمت الولايات المتحدة مدافع M777 عيار 155 ملم لأوكرانيا، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ذاتية الحركة ألمانية الصنع PzH 2000 ومدافع سومو "كراب" البولندية ومدافع القيصر الفرنسية، والتي تستخدم قذائف عيار 155 ملم.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.