https://sputnikarabic.ae/20230419/مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-الصين-إلى-تهيئة-الأجواء-لإنجاح-جهود-السلام-في-اليمن-1076069190.html

مجلس القيادة اليمني يدعو الصين إلى تهيئة الأجواء لإنجاح جهود السلام في اليمن

مجلس القيادة اليمني يدعو الصين إلى تهيئة الأجواء لإنجاح جهود السلام في اليمن

دعا مجلس القيادة اليمني، جمهورية الصين الشعبية، إلى القيام بدور أكبر من أجل إنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر 8 أعوام، داعيا بكين لممارسة ضغوطاً حقيقية... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T05:20+0000

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2023-04-19T05:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو مجلس القيادة اليمني اللواء سلطان العرادة لدى لقائه في الرياض القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشنغ، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "يأمل في أن تلعب الحكومة الصينية دوراً أكبر في حل الأزمة اليمنية، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي سببها الحوثيون في اليمن بإنقلابهم على مخرجات الحوار الوطني واختطاف مؤسسات الدولة، وقصف المدن والاعتداء على المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان في مختلف المحافظات".وأضاف العرادة، أنه "من الأهمية ممارسة بكين ضغوطاً حقيقية ومؤثرة على طهران لوقف تدخلاتها المستمرة في شؤون اليمن الداخلية ورفع يدها عن الحوثيين والتوقف عن دعمهم وإمدادهم بالأسلحة والأموال والعمل على تهيئة الأجواء لإنجاح كافة الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث الأساسية [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية]".ولفت عضو مجلس القيادة اليمني إلى "الدور الصيني الإيجابي في تعزيز الأمن والسلم الدولي وجهود الدبلوماسية الصينية ومساعيها الرامية لمعالجة العديد من القضايا المعقدة والملفات العالقة على المستوى الإقليمي والدولي".ويعاني اليمن منذ أكثر من 8 أعوام من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الصين, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن, أوضاع اليمن, العالم العربي, اخبار العالم العربي