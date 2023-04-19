https://sputnikarabic.ae/20230419/تشاووش-أوغلو-تركيا-تتواصل-مع-طرفي-النزاع-في-السودان-لوقف-إطلاق-النار-1076101119.html
تشاووش أوغلو: تركيا تتواصل مع طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار
تشاووش أوغلو: تركيا تتواصل مع طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف إطلاق للنار. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T20:20+0000
2023-04-19T20:20+0000
2023-04-19T20:20+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأشار مولود تشاووش أوغلو إلى أن أنقرة تعتزم إجلاء رعاياها من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد.وقال تشاووش أوغلو خلال خطاب له في أنطاليا: "نتواصل مع الطرفين المتنازعين في السودان من أجل إنهاء الاشتباكات، وسنقوم بإجلاء رعايانا من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد"، مضيفًا أن تركيا "ليست طرفًا في النزاع الدائر بالسودان".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة بعد جهود عربية ودولية لنزع فتيل الأزمة.وفشلت محاولات سابقة للهدنة بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-الحسم-العسكري-هو-السيناريو-الأوحد-أمام-الجيش-والهدنة-لن-تطول-1076095628.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الجيش السوداني
تشاووش أوغلو: تركيا تتواصل مع طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتواصل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف إطلاق للنار.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وأشار مولود تشاووش أوغلو إلى أن أنقرة تعتزم إجلاء رعاياها من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد.
وقال تشاووش أوغلو خلال خطاب له في أنطاليا: "نتواصل مع الطرفين المتنازعين في السودان من أجل إنهاء الاشتباكات، وسنقوم بإجلاء رعايانا من السودان بعد فتح المجال الجوي في البلاد"، مضيفًا أن تركيا "ليست طرفًا في النزاع الدائر بالسودان".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن كل من الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة 24 ساعة بعد جهود عربية ودولية لنزع فتيل الأزمة.
وفشلت محاولات سابقة للهدنة
بين الفريقين المتحاربين منذ أربعة أيام، حيث تواصلت مساء أمس الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن كانت بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية كان من المفترض أن تستمر 24 ساعة إلا أنها انهارت واتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن انهيار الهدنة.
وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية
والمدنية.