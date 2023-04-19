عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230419/تقرير-أممي-يتوقع-أن-تحتل-الهند-مكان-الصين-كأكبر-دولة-في-العالم-بعدد-السكان-1076085745.html
تقرير أممي يتوقع أن تحتل الهند مكان الصين كأكبر دولة في العالم بعدد السكان
تقرير أممي يتوقع أن تحتل الهند مكان الصين كأكبر دولة في العالم بعدد السكان
كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الهند في طريقها لتجاوز الصين بعدد السكان لتصبح أكبر دولة في العالم. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T12:40+0000
2023-04-19T12:40+0000
مجتمع
الصين
أخبار العالم الآن
الزيادة السكانية
السكان
تعداد السكان
زيادة السكان
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076039655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f19941aa073f013afd0435cd9d5766d0.jpg
وبحسب تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023، والصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين بنحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف العام الجاري.وأوضح التقرير أن التقديرات تعتمد على المعلومات المتاحة حتى فبراير/ شباط 2023.أشار التقرير إلى أن "عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار، مقابل 1.4257 مليار للصين".وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في ستة عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم.وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين هذا الشهر. إلا أن التقرير الأحدث لم يحدد موعدا لذلك.وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة إنه يستحيل تحديد موعد لذلك بسبب "عدم اليقين" بشأن البيانات الواردة من الهند والصين، خاصة وأن آخر إحصاء سكاني في الهند كان في عام 2011 بعدما تأجل التعداد التالي الذي كان مقررا في 2021 بسبب الجائحة.وبحسب البيانات الأممية تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين دول العالم بعدد السكان، إذ يقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20230117/عدد-سكان-الصين-يتراجع-للمرة-الأولى-منذ-أكثر-من-ستة-عقود-1072368135.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076039655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9ace7a859c6118d3c55a26611ffd456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار العالم الآن, الزيادة السكانية, السكان, تعداد السكان, زيادة السكان, أخبار الهند اليوم
الصين, أخبار العالم الآن, الزيادة السكانية, السكان, تعداد السكان, زيادة السكان, أخبار الهند اليوم

تقرير أممي يتوقع أن تحتل الهند مكان الصين كأكبر دولة في العالم بعدد السكان

12:40 GMT 19.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guanيصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023.
يصور الحاضرون نماذج سيارات BMW الكهربائية الرئيسية الجديدة بعد الكشف عنها في اليوم الصحفي من معرض شنغهاي الدولي للسيارات في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، الصين، 18 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبرTelegram
كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الهند في طريقها لتجاوز الصين بعدد السكان لتصبح أكبر دولة في العالم.
وبحسب تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023، والصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين بنحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف العام الجاري.
وأوضح التقرير أن التقديرات تعتمد على المعلومات المتاحة حتى فبراير/ شباط 2023.
أشار التقرير إلى أن "عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار، مقابل 1.4257 مليار للصين".
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 31 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 6 عقود
17 يناير, 04:13 GMT
وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في ستة عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم.
وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين هذا الشهر. إلا أن التقرير الأحدث لم يحدد موعدا لذلك.
وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة إنه يستحيل تحديد موعد لذلك بسبب "عدم اليقين" بشأن البيانات الواردة من الهند والصين، خاصة وأن آخر إحصاء سكاني في الهند كان في عام 2011 بعدما تأجل التعداد التالي الذي كان مقررا في 2021 بسبب الجائحة.
وبحسب البيانات الأممية تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين دول العالم بعدد السكان، إذ يقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала