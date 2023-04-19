https://sputnikarabic.ae/20230419/تقرير-أممي-يتوقع-أن-تحتل-الهند-مكان-الصين-كأكبر-دولة-في-العالم-بعدد-السكان-1076085745.html

تقرير أممي يتوقع أن تحتل الهند مكان الصين كأكبر دولة في العالم بعدد السكان

تقرير أممي يتوقع أن تحتل الهند مكان الصين كأكبر دولة في العالم بعدد السكان

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الهند في طريقها لتجاوز الصين بعدد السكان لتصبح أكبر دولة في العالم. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T12:40+0000

2023-04-19T12:40+0000

2023-04-19T12:40+0000

مجتمع

الصين

أخبار العالم الآن

الزيادة السكانية

السكان

تعداد السكان

زيادة السكان

أخبار الهند اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/12/1076039655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f19941aa073f013afd0435cd9d5766d0.jpg

وبحسب تقديرات تقرير حالة سكان العالم لعام 2023، والصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، من المتوقع أن تتجاوز الهند الصين بنحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف العام الجاري.وأوضح التقرير أن التقديرات تعتمد على المعلومات المتاحة حتى فبراير/ شباط 2023.أشار التقرير إلى أن "عدد سكان الهند سيصل إلى 1.4286 مليار، مقابل 1.4257 مليار للصين".وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة في ستة عقود، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على اقتصادها والعالم.وتوقع خبراء السكان بناء على بيانات سابقة من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند الصين هذا الشهر. إلا أن التقرير الأحدث لم يحدد موعدا لذلك.وقال مسؤولو السكان في الأمم المتحدة إنه يستحيل تحديد موعد لذلك بسبب "عدم اليقين" بشأن البيانات الواردة من الهند والصين، خاصة وأن آخر إحصاء سكاني في الهند كان في عام 2011 بعدما تأجل التعداد التالي الذي كان مقررا في 2021 بسبب الجائحة.وبحسب البيانات الأممية تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين دول العالم بعدد السكان، إذ يقدر عدد سكانها بنحو 340 مليون نسمة.

https://sputnikarabic.ae/20230117/عدد-سكان-الصين-يتراجع-للمرة-الأولى-منذ-أكثر-من-ستة-عقود-1072368135.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار العالم الآن, الزيادة السكانية, السكان, تعداد السكان, زيادة السكان, أخبار الهند اليوم