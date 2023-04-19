https://sputnikarabic.ae/20230419/خبير-كوريا-الشمالية-بصدد-إطلاق-النجم-الساطع-للاستطلاع-العسكري-1076080309.html

خبير: كوريا الشمالية بصدد إطلاق "النجم الساطع" للاستطلاع العسكري

خبير: كوريا الشمالية بصدد إطلاق "النجم الساطع" للاستطلاع العسكري

أفاد الأستاذ المساعد في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في كوريا الجنوبية، كيم دونغ إب، اليوم الأربعاء، أن بيونغ يانغ قد تطلق، في الفترة المقبلة، قمرا صناعيا... 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T10:53+0000

2023-04-19T10:53+0000

2023-04-19T10:53+0000

العالم

رصد عسكري

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سيؤول - سبوتنيك. وقال كيم دونغ إب، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن كوريا الديمقراطية قد تطلق قمرها الصناعي الأول للاستطلاع العسكري، في الفترة الممتدة من مايو / أيار إلى سبتمبر/ أيلول"، مضيفاً: "أعلنت كوريا الشمالية بأنها حتى نهاية نيسان/ أبريل، لن تطلق قمراً عسكرياً، بل ستستكمل تطوير الجهاز، وهو ما تم إنجازه استناداً إلى أخبار اليوم".وأشار الأستاذ المساعد إلى إمكانية تسمية القمر الصناعي بـ"النجم الساطع 5"، وهذا الاسم (النجم الساطع) يعود للأقمار الصناعية السابقة لكوريا الديمقراطية، وأحد الأسماء المجازية لوالد الزعيم الحالي، لكننا ربما سنرى اسماً جديداً مرتبطا بكيم جونغ أون".وبناء عليه، نوّه الخبير إلى احتمالية أن تكون وحدة الاستخبارات العسكرية مسؤولة عن الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل.

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