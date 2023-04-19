https://sputnikarabic.ae/20230419/خبير-كوريا-الشمالية-بصدد-إطلاق-النجم-الساطع-للاستطلاع-العسكري-1076080309.html
خبير: كوريا الشمالية بصدد إطلاق "النجم الساطع" للاستطلاع العسكري
خبير: كوريا الشمالية بصدد إطلاق "النجم الساطع" للاستطلاع العسكري
أفاد الأستاذ المساعد في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في كوريا الجنوبية، كيم دونغ إب، اليوم الأربعاء، أن بيونغ يانغ قد تطلق، في الفترة المقبلة، قمرا صناعيا... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T10:53+0000
2023-04-19T10:53+0000
2023-04-19T10:53+0000
العالم
رصد عسكري
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سيؤول - سبوتنيك. وقال كيم دونغ إب، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن كوريا الديمقراطية قد تطلق قمرها الصناعي الأول للاستطلاع العسكري، في الفترة الممتدة من مايو / أيار إلى سبتمبر/ أيلول"، مضيفاً: "أعلنت كوريا الشمالية بأنها حتى نهاية نيسان/ أبريل، لن تطلق قمراً عسكرياً، بل ستستكمل تطوير الجهاز، وهو ما تم إنجازه استناداً إلى أخبار اليوم".وأشار الأستاذ المساعد إلى إمكانية تسمية القمر الصناعي بـ"النجم الساطع 5"، وهذا الاسم (النجم الساطع) يعود للأقمار الصناعية السابقة لكوريا الديمقراطية، وأحد الأسماء المجازية لوالد الزعيم الحالي، لكننا ربما سنرى اسماً جديداً مرتبطا بكيم جونغ أون".وبناء عليه، نوّه الخبير إلى احتمالية أن تكون وحدة الاستخبارات العسكرية مسؤولة عن الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الخارجية-الروسية-واشنطن-ليست-مستعدة-لأي-خطوات-ملموسة-لوقف-التصعيد-حول-كوريا-الشمالية-1076027930.html
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العالم, رصد عسكري
خبير: كوريا الشمالية بصدد إطلاق "النجم الساطع" للاستطلاع العسكري
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أفاد الأستاذ المساعد في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في كوريا الجنوبية، كيم دونغ إب، اليوم الأربعاء، أن بيونغ يانغ قد تطلق، في الفترة المقبلة، قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري.
سيؤول - سبوتنيك. وقال كيم دونغ إب، خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "أعتقد أن كوريا الديمقراطية قد تطلق قمرها الصناعي الأول للاستطلاع العسكري، في الفترة الممتدة من مايو / أيار إلى سبتمبر/ أيلول"، مضيفاً: "أعلنت كوريا الشمالية
بأنها حتى نهاية نيسان/ أبريل، لن تطلق قمراً عسكرياً، بل ستستكمل تطوير الجهاز، وهو ما تم إنجازه استناداً إلى أخبار اليوم".
وأوضح الخبير، أنه: "من أجل التأكيد على الطبيعة المشروعة لإطلاق الأقمار الصناعية، سيتم اتباع جميع القواعد والإجراءات الدولية، في حالات الإطلاق، بما في ذلك إخطار المنظمات الدولية، مثل المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات".
وأشار الأستاذ المساعد إلى إمكانية تسمية القمر الصناعي بـ"النجم الساطع 5"، وهذا الاسم (النجم الساطع) يعود للأقمار الصناعية السابقة لكوريا الديمقراطية، وأحد الأسماء المجازية لوالد الزعيم الحالي، لكننا ربما سنرى اسماً جديداً مرتبطا بكيم جونغ أون".
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد صرّح في وقت سابق، بأن القمر الصناعي الاستطلاعي العسكري لكوريا الشمالية قد تم إنشاؤه بالفعل اعتباراً من نيسان/أبريل، وأمر بضمان إطلاقه في الوقت المحدد، حيث زار كيم جونغ أون، برفقة طاقم قيادة مديرية المخابرات الفنية التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية للجيش الشعبي الكوري، إدارة الدولة لاستكشاف الفضاء في 18 نيسان/ أبريل، وتفقد أكاديمية علوم الفضاء وقاعدة الاختبار في ظروف الفضاء.
وبناء عليه، نوّه الخبير إلى احتمالية أن تكون وحدة الاستخبارات العسكرية مسؤولة عن الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل.