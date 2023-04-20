https://sputnikarabic.ae/20230420/الجيش-الأمريكي-يعلن-استمرار-رحلاته-الاستطلاعية-فوق-البحر-الأسود-1076130820.html
الجيش الأمريكي يعلن استمرار "رحلاته الاستطلاعية" فوق البحر الأسود
الجيش الأمريكي يعلن استمرار "رحلاته الاستطلاعية" فوق البحر الأسود
قال ممثل عن القيادة الأوروبية في البنتاغون، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي يواصل رحلاته الجوية الاستطلاعية فوق البحر الأسود ولا ينوي التخلي عنها. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T15:49+0000
2023-04-20T15:49+0000
2023-04-20T15:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات الاستطلاع والمراقبة التابعة للقوات الجوية الأمريكية تواصل عملياتها النشطة في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 آذار/ مارس، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحليق الطائرة من دون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك ونشره وفق المعايير الدولية".وتابع البيان أنه لم يستخدم المقاتلون الروس أسلحة محمولة جواً ولم يتلامسوا مع الطائرة من دون طيار وعادوا بأمان إلى مطار قاعدتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230315/حادثة-الطائرة-المسيرة-mq-9-1074773042.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الجيش الأمريكي يعلن استمرار "رحلاته الاستطلاعية" فوق البحر الأسود
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قال ممثل عن القيادة الأوروبية في البنتاغون، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي يواصل رحلاته الجوية الاستطلاعية فوق البحر الأسود ولا ينوي التخلي عنها.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرات الاستطلاع والمراقبة التابعة للقوات الجوية الأمريكية تواصل عملياتها النشطة في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود".
وأضاف أن مثل هذه الرحلات في منطقة البحر الأسود ستستمر "وفق القواعد الدولية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 آذار/ مارس، أنه تم رصد طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو -9" تحلق فوق البحر الأسود باتجاه الحدود الروسية، وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تصطدم مع المسيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تحليق الطائرة من دون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال في انتهاك لحدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي، والتي تم إنشاؤها لغرض إجراء العملية العسكرية الخاصة، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك ونشره وفق المعايير الدولية".
وأضاف البيان: "من أجل التعرف على المتسلل، انطلقت مقاتلات روسية في الجو، ونتيجة للمناورة الحادة حوالي الساعة 9.30 (بتوقيت موسكو)، خرجت المسيرة الجوية من دون طيار "إم كيو -9" عن السيطرة واصطدمت بسطح الماء، دون استخدام أي اسلحة من القوات الروسية".
وتابع البيان
أنه لم يستخدم المقاتلون الروس أسلحة محمولة جواً ولم يتلامسوا مع الطائرة من دون طيار وعادوا بأمان إلى مطار قاعدتهم.