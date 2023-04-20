https://sputnikarabic.ae/20230420/الولايات-المتحدة-توقف-رحلات-الطائرات-بدون-طيار-فوق-البحر-الأسود-1076107273.html
الولايات المتحدة توقف رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود
الولايات المتحدة توقف رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود
أوقفت الولايات المتحدة بشكل كامل رحلات طائراتها بدون طيار من نوع "غلوبال هوك" الاستراتيجية فوق البحر الأسود بسبب حادث مماثل وقع مع طائرة الدرون الأمريكية... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T03:37+0000
2023-04-20T03:37+0000
2023-04-20T03:37+0000
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ووفقًا للبيانات التي تم تحليلها من موقع Flightradar24 ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، وقد أكد مصدر مطلع هذه المعلومات للوكالة: "يظهر التحليل أن طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق مياه البحر الأسود قبالة سواحل القرم في 21 مارس/آذار".ومنذ ذلك الحين، لم تقم الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية الموجودة في قاعدة صقلية، بالدخول إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود. ومن الجدير بالذكر أنهم قاموا بمتوسط 8-10 رحلات استطلاعية شهرياً في مياه البحر المقابلة لشبه جزيرة القرم الروسية.ووفقًا لمعلومات الموقع، فقد قامت طائرات "غلوبال هوك" بثلاث رحلات فقط منذ 21 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان من قاعدة في صقلية، ولكن جميعها كانت ضمن المجال الجوي الروماني على بعد أكثر من 400 كيلومتر من القرم، أي خارج نطاق محطة رادار الطائرات المسيرة، التي تستطيع الحصول على صور رادارية للمنطقة على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر.وأكد المصدر المطلع لـ"سبوتنيك" أن طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق البحر الأسود قبالة القرم في 21 مارس/آذار.
https://sputnikarabic.ae/20230318/إعلام-الولايات-المتحدة-تستأنف-رحلات-الطائرات-المسيرة-فوق-البحر-الأسود-1074874198.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة توقف رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود
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أوقفت الولايات المتحدة بشكل كامل رحلات طائراتها بدون طيار من نوع "غلوبال هوك" الاستراتيجية فوق البحر الأسود بسبب حادث مماثل وقع مع طائرة الدرون الأمريكية الأخرى "ريبر".
ووفقًا للبيانات التي تم تحليلها من موقع Flightradar24 ونقلتها وكالة "سبوتنيك
"، وقد أكد مصدر مطلع هذه المعلومات للوكالة: "يظهر التحليل أن طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق مياه البحر الأسود قبالة سواحل القرم في 21 مارس/آذار".
ومنذ ذلك الحين، لم تقم الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية الموجودة في قاعدة صقلية، بالدخول إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود. ومن الجدير بالذكر أنهم قاموا بمتوسط 8-10 رحلات استطلاعية شهرياً
في مياه البحر المقابلة لشبه جزيرة القرم الروسية.
ووفقًا لمعلومات الموقع، فقد قامت طائرات "غلوبال هوك" بثلاث رحلات فقط منذ 21 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان من قاعدة في صقلية، ولكن جميعها كانت ضمن المجال الجوي الروماني على بعد أكثر من 400 كيلومتر من القرم، أي خارج نطاق محطة رادار الطائرات المسيرة، التي تستطيع الحصول على صور رادارية للمنطقة على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر.
وأكد المصدر المطلع لـ"سبوتنيك" أن طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق البحر الأسود قبالة القرم في 21 مارس/آذار.