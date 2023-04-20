عربي
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/الولايات-المتحدة-توقف-رحلات-الطائرات-بدون-طيار-فوق-البحر-الأسود-1076107273.html
الولايات المتحدة توقف رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود
الولايات المتحدة توقف رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود
أوقفت الولايات المتحدة بشكل كامل رحلات طائراتها بدون طيار من نوع "غلوبال هوك" الاستراتيجية فوق البحر الأسود بسبب حادث مماثل وقع مع طائرة الدرون الأمريكية... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T03:37+0000
2023-04-20T03:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البحر الأسود
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103574/07/1035740703_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_79919f6ed7f437538c2f07f009c93aa5.jpg
ووفقًا للبيانات التي تم تحليلها من موقع Flightradar24 ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، وقد أكد مصدر مطلع هذه المعلومات للوكالة: "يظهر التحليل أن طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق مياه البحر الأسود قبالة سواحل القرم في 21 مارس/آذار".ومنذ ذلك الحين، لم تقم الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية الموجودة في قاعدة صقلية، بالدخول إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود. ومن الجدير بالذكر أنهم قاموا بمتوسط 8-10 رحلات استطلاعية شهرياً في مياه البحر المقابلة لشبه جزيرة القرم الروسية.ووفقًا لمعلومات الموقع، فقد قامت طائرات "غلوبال هوك" بثلاث رحلات فقط منذ 21 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان من قاعدة في صقلية، ولكن جميعها كانت ضمن المجال الجوي الروماني على بعد أكثر من 400 كيلومتر من القرم، أي خارج نطاق محطة رادار الطائرات المسيرة، التي تستطيع الحصول على صور رادارية للمنطقة على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر.وأكد المصدر المطلع لـ"سبوتنيك" أن طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق البحر الأسود قبالة القرم في 21 مارس/آذار.
https://sputnikarabic.ae/20230318/إعلام-الولايات-المتحدة-تستأنف-رحلات-الطائرات-المسيرة-فوق-البحر-الأسود-1074874198.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103574/07/1035740703_81:0:1198:838_1920x0_80_0_0_49685ee34730500232e0baba6350c453.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الأسود, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة توقف رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود

03:37 GMT 20.04.2023
CC0 / / طائرة أمريكية بدون طيار
طائرة أمريكية بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
CC0 / /
تابعنا عبرTelegram
أوقفت الولايات المتحدة بشكل كامل رحلات طائراتها بدون طيار من نوع "غلوبال هوك" الاستراتيجية فوق البحر الأسود بسبب حادث مماثل وقع مع طائرة الدرون الأمريكية الأخرى "ريبر".
ووفقًا للبيانات التي تم تحليلها من موقع Flightradar24 ونقلتها وكالة "سبوتنيك"، وقد أكد مصدر مطلع هذه المعلومات للوكالة: "يظهر التحليل أن طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق مياه البحر الأسود قبالة سواحل القرم في 21 مارس/آذار".
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
إعلام: الولايات المتحدة تستأنف رحلات الطائرات المسيرة فوق البحر الأسود
18 مارس, 08:10 GMT
ومنذ ذلك الحين، لم تقم الطائرات المسيرة الاستراتيجية الأمريكية الموجودة في قاعدة صقلية، بالدخول إلى المجال الجوي فوق البحر الأسود. ومن الجدير بالذكر أنهم قاموا بمتوسط 8-10 رحلات استطلاعية شهرياً في مياه البحر المقابلة لشبه جزيرة القرم الروسية.
ووفقًا لمعلومات الموقع، فقد قامت طائرات "غلوبال هوك" بثلاث رحلات فقط منذ 21 مارس/آذار حتى 20 أبريل/نيسان من قاعدة في صقلية، ولكن جميعها كانت ضمن المجال الجوي الروماني على بعد أكثر من 400 كيلومتر من القرم، أي خارج نطاق محطة رادار الطائرات المسيرة، التي تستطيع الحصول على صور رادارية للمنطقة على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر.
وأكد المصدر المطلع لـ"سبوتنيك" أن طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية الأمريكية قامت بآخر رحلة فوق البحر الأسود قبالة القرم في 21 مارس/آذار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала