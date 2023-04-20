https://sputnikarabic.ae/20230420/بعد-شعلة-أوقدها-أردوغان-تركيا-تبدأ-ضخ-الغاز-الطبيعي-من-البحر-الأسود-إلى-البر-1076135147.html

بعد شعلة أوقدها أردوغان... تركيا تبدأ ضخ الغاز الطبيعي من البحر الأسود إلى البر

بعد شعلة أوقدها أردوغان... تركيا تبدأ ضخ الغاز الطبيعي من البحر الأسود إلى البر

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، بدء ضخ الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل البلاد في البحر الأسود إلى البر. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T19:56+0000

2023-04-20T19:56+0000

2023-04-20T19:56+0000

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رجب طيب أردوغان

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وأوقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعلة خلال حفل أقيم في ميناء "فيليوس" في ولاية زونغولداق شمالي تركيا، إيذانا ببدء ضخ الغاز، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.وقال أردوغان إن "فخر هذا النجاح الذي ظهر نتيجة العمل الدؤوب ليلا ونهارا لنحو 10 آلاف فرد و50 سفينة، يعود لأمتنا بكاملها".وأضاف أن الجهات المعنية اختصرت المدة الزمنية اللازمة لجعل الغاز المكتشف قابلاً للاستخدام، من 7 سنوات إلى أقل من 3 سنوات.وقال أردوغان في تغريدة في حسابه على تويتر: "نقوم بتشغيل الغاز الطبيعي من البحر الأسود، وهي خطوة تاريخية نحو استقلال الطاقة في بلدنا".وكان مدير عام مؤسسة البترول التركية مليح خان بلكين، قال في تصريحات سابقة إن شركته تهدف لإتاحة الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود للاستخدام المنزلي بدءا من منتصف مايو/أيار المقبل.وأضاف أن مراسم رسمية ستقام في 20 أبريل/نيسان الجاري، بمناسبة بدء المرحلة الأولى من استخدام الغاز الطبيعي في البحر الأسود.وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى سيلبي غاز البحر الأسود 10 ملايين متر مكعب من إجمالي الاستهلاك المحلي.وأواخر العام الماضي، أعلنت تركيا اكتشاف 170 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليبلغ إجمالي حجم الاكتشافات 710 مليارات.

https://sputnikarabic.ae/20230410/تركيا-تخطط-لتغطية-30-من-استهلاكها-للغاز-بإنتاج-البحر-الأسود-بحلول-عام-2026-1075736826.html

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