https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يدعو-العالم-للتخلص-من-الأسلحة-النووية-1076137936.html
ترامب يدعو العالم للتخلص من الأسلحة النووية
ترامب يدعو العالم للتخلص من الأسلحة النووية
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المجتمع الدولي إلى التخلص من الأسلحة النووية بدلاً من مناقشة مشكلة الاحتباس الحراري. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T23:55+0000
2023-04-20T23:55+0000
2023-04-21T00:34+0000
ترامب
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
التخلص من الأسلحة النووية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070318028_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6c35746ee694c65aed914cba54d9ba41.jpg
وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على موقع "يوتيوب":"إنهم يتحدثون عن الاحتباس الحراري. هذا أمر تافه ونحن بحاجة إلى التخلص من الأسلحة النووية"وأضاف ترامب أن واحدة من المهام التي كان على استعداد للعمل بها هي "نزع السلاح النووي" بأكمله، لأنه من المهم للعالم التخلص من الأسلحة النووية.وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "روسيا ستفعل ذلك والصين ستفعل ذلك. لقد تحدثت عن هذا مع (فلاديمير) بوتين وأعجبته الفكرة".تمتلك عدة دول نحو 13 ألف قنبلة نووية في 2022، وهي أسلحة تكفي لإحراق العالم عدة مرات، ورغم ذلك فإن هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز الـ 70 ألف قنبلة.وسعت العديد من الدول لامتلاك أسلحة نووية، لكنها تراجعت لاحقا وقررت التخلي عن السلاح النووي بعد امتلاكه أو عن برنامجها الخاص بالتسلح النووي قبل اكتماله.
https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يتهم-السلطات-الأمريكية-بإثارة-الصراع-في-أوكرانيا-1076137685.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070318028_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_d9d143ee05c3a75b6e4c786f3810dc2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, التخلص من الأسلحة النووية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, التخلص من الأسلحة النووية
ترامب يدعو العالم للتخلص من الأسلحة النووية
23:55 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 00:34 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المجتمع الدولي إلى التخلص من الأسلحة النووية بدلاً من مناقشة مشكلة الاحتباس الحراري.
وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على موقع "يوتيوب":"إنهم يتحدثون عن الاحتباس الحراري. هذا أمر تافه ونحن بحاجة إلى التخلص من الأسلحة النووية"
وأضاف ترامب أن واحدة من المهام التي كان على استعداد للعمل بها هي "نزع السلاح النووي" بأكمله، لأنه من المهم للعالم التخلص من الأسلحة النووية.
وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "روسيا ستفعل ذلك والصين ستفعل ذلك. لقد تحدثت عن هذا مع (فلاديمير) بوتين وأعجبته الفكرة".
تمتلك عدة دول نحو 13 ألف قنبلة نووية في 2022، وهي أسلحة تكفي لإحراق العالم عدة مرات
، ورغم ذلك فإن هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز الـ 70 ألف قنبلة.
وسعت العديد من الدول لامتلاك أسلحة نووية، لكنها تراجعت لاحقا وقررت التخلي عن السلاح النووي بعد امتلاكه أو عن برنامجها الخاص بالتسلح النووي قبل اكتماله.