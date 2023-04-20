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ترامب يدعو العالم للتخلص من الأسلحة النووية
ترامب يدعو العالم للتخلص من الأسلحة النووية
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المجتمع الدولي إلى التخلص من الأسلحة النووية بدلاً من مناقشة مشكلة الاحتباس الحراري. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T23:55+0000
2023-04-21T00:34+0000
ترامب
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
التخلص من الأسلحة النووية
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وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على موقع "يوتيوب":"إنهم يتحدثون عن الاحتباس الحراري. هذا أمر تافه ونحن بحاجة إلى التخلص من الأسلحة النووية"وأضاف ترامب أن واحدة من المهام التي كان على استعداد للعمل بها هي "نزع السلاح النووي" بأكمله، لأنه من المهم للعالم التخلص من الأسلحة النووية.وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "روسيا ستفعل ذلك والصين ستفعل ذلك. لقد تحدثت عن هذا مع (فلاديمير) بوتين وأعجبته الفكرة".تمتلك عدة دول نحو 13 ألف قنبلة نووية في 2022، وهي أسلحة تكفي لإحراق العالم عدة مرات، ورغم ذلك فإن هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز الـ 70 ألف قنبلة.وسعت العديد من الدول لامتلاك أسلحة نووية، لكنها تراجعت لاحقا وقررت التخلي عن السلاح النووي بعد امتلاكه أو عن برنامجها الخاص بالتسلح النووي قبل اكتماله.
https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يتهم-السلطات-الأمريكية-بإثارة-الصراع-في-أوكرانيا-1076137685.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, التخلص من الأسلحة النووية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, التخلص من الأسلحة النووية

ترامب يدعو العالم للتخلص من الأسلحة النووية

23:55 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 00:34 GMT 21.04.2023)
© AFP 2023 / ALON SKUYالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / ALON SKUY
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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المجتمع الدولي إلى التخلص من الأسلحة النووية بدلاً من مناقشة مشكلة الاحتباس الحراري.
وقال ترامب خلال مداخلته عبر الإنترنت في بودكاست "Full Send" على موقع "يوتيوب":"إنهم يتحدثون عن الاحتباس الحراري. هذا أمر تافه ونحن بحاجة إلى التخلص من الأسلحة النووية"
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 22:58 GMT
وأضاف ترامب أن واحدة من المهام التي كان على استعداد للعمل بها هي "نزع السلاح النووي" بأكمله، لأنه من المهم للعالم التخلص من الأسلحة النووية.
وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن "روسيا ستفعل ذلك والصين ستفعل ذلك. لقد تحدثت عن هذا مع (فلاديمير) بوتين وأعجبته الفكرة".
تمتلك عدة دول نحو 13 ألف قنبلة نووية في 2022، وهي أسلحة تكفي لإحراق العالم عدة مرات، ورغم ذلك فإن هذا الرقم أقل بكثير مما كان عليه في ثمانينيات القرن الماضي عندما تجاوز الـ 70 ألف قنبلة.
وسعت العديد من الدول لامتلاك أسلحة نووية، لكنها تراجعت لاحقا وقررت التخلي عن السلاح النووي بعد امتلاكه أو عن برنامجها الخاص بالتسلح النووي قبل اكتماله.
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Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
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