https://sputnikarabic.ae/20230420/رئيس-نيكاراغوا-روسيا-تخوض-حربا-من-أجل-السلام-محاطة-بـأوركسترا-إرهابية-تقودها-الولايات-المتحدة-1076106681.html

رئيس نيكاراغوا: روسيا تخوض حربا من أجل السلام محاطة بـ"أوركسترا إرهابية" تقودها الولايات المتحدة

رئيس نيكاراغوا: روسيا تخوض حربا من أجل السلام محاطة بـ"أوركسترا إرهابية" تقودها الولايات المتحدة

قال الرئيس النيكاراغوي، دانيال اورتيغا، إن روسيا تخوض حربا من أجل السلام في أوكرانيا في ظل وجود "أوركسترا إرهابية دولية" من دول حلف الناتو التي تتحكم فيها... 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T02:38+0000

2023-04-20T02:38+0000

2023-04-20T02:39+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال أورتيغا خلال كلمته في مناسبة اليوم العالمي للسلام في نيكاراغوا، التي بثتها قناة كانال 4: "يطارد حلف الناتو روسيا، وتحيط بها بالعديد من الأسلحة والعديد من القواعد العسكرية، والولايات المتحدة تتحكم في أوركسترا إرهابية دولية. لقد تكونت حالة صعبة ومعقدة ومؤلمة، وموت أي إنسان يسبب ألمًا".وأضاف أورتيغا: "تُقاتِلُ روسيا من أجل السلام، ليس ضد الأمم بل ضد الفاشيين والنازيين الذين قاموا بانقلاب في أوكرانيا قبل 16 عامًا (...) حكمهم يقوم على الأبناء الذين يتبعون أفكار هتلر".وأفاد الرئيس أنهم قد خصصوا جزءًا من محادثتهم لقضايا السلام عندما التقى بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء.وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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