https://sputnikarabic.ae/20230420/فلسطين-القوات-الإسرائيلية-تعتقل-صحفيا-ونجله-و5-آخرين-من-مخيم-الدهيشة-في-بيت-لحم-1076116602.html

فلسطين... القوات الإسرائيلية تعتقل صحفيا ونجله و5 آخرين من مخيم الدهيشة في بيت لحم

فلسطين... القوات الإسرائيلية تعتقل صحفيا ونجله و5 آخرين من مخيم الدهيشة في بيت لحم

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، صحفيا ونجله، و5 فلسطينيين آخرين من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T09:44+0000

2023-04-20T09:44+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت الصحفي أسامة العيسة (60 عاما) ونجله جمال (26 عاما).وأوضحت أن عملية الاعتقال شملت 5 مواطنين فلسطينيين آخرين، هم: عدي فتحي عياد (32 عاما)، فادي علي عياد (30 عاما)، محمد علي مصلح (19 عاما)، أحمد أسعد الصيفي (26 عاما)، محمد وهيب الحيح (27 عاما).وقالت الوكالة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قامت أيضا بحملة مداهمة لمنزل "المواطن عثمان زغول في قرية حوسان غرب بيت لحم، واستولت على جميع الأجهزة الخلوية لقاطنيه".ويشهد مخيم الدهيشة مواجهات منذ منتصف يناير/ كانون الأول الماضي، بعد محاولة اقتحامه من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، حيث أطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشباب، ما أدى وقتها إلى إصابة طفل برصاصة في رأسه، وأعلن عن مقتله في وقت لاحق.طالع أيضا: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

https://sputnikarabic.ae/20230418/فلسطين-إصابة-8-مواطنين-في-جنين-واعتقال-3-آخرين-جراء-اشتباكات-مع-قوة-إسرائيلية-خاصة-1076057253.html

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